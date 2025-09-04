Inicio Ovación Polideportivo Canotaje
Mendocino destacado

Nicolás Oleksow puso una vez más al canotaje argentino entre los mejores del continente

Nicolás Oleksow tuvo una destacada actuación en el Panamericano y Sudamericano de canotaje de velocidad que se llevó a cabo en Asunción.

Por UNO
Oleksow con la medalla de plata.

Oleksow con la medalla de plata.

Nicolás Oleksow tuvo una destacada actuación en el Panamericano y Sudamericano de canotaje de velocidad que se llevó a cabo en Asunción y reunió a los mejores especialistas del continente.

En Paraguay, y entre representantes de Uruguay, Paraguay, Chile, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, entre otros, el mendocino y toda la representación argentina lograron muy buenos resultados.

oleksow canotaje 1
Nicolás Oleksow y el misionero Vázquez ocuparon lo más alto del podio.

Nicolás Oleksow y el misionero Vázquez ocuparon lo más alto del podio.

En una competencia de gran nivel en todas las categorías y distancias, Oleksow compitió en la categoría Máster representando a la selección argentina junto a Emanuel Vázquez de Misiones, en las pruebas de K1 (individual) de 200 y 500 metros.

oleksow canotaje 2
El equipo argentino máster en Asunción.

El equipo argentino máster en Asunción.

"Con mucho esfuerzo y sacrificio pude obtener la medalla de plata de subcampeón Panamericano y Sudamericano 2025, detrás de Emanuel Vázquez y delante de un uruguayo, completando el podio categoría máster", contó Nicolás.

Embed - Panamericano de Canotaje - Nicolás Oleksow

"La verdad es que para llegar a este tipo de nivel de alto rendimiento uno se esfuerza muchísimo tanto en los entrenamientos como en lo económico. Dejás muchas cosas de lado, y más siendo máster, pero a pesar de todo la experiencia fue increíble y pudimos traer medalla de oro y plata", resaltó Oleksow antes de agradecer el apoyo invalorable de su familia, del equipo y de "Claudio Colombo, entrenador desde que empecé con el canotaje hace más de 25 años".

Por último el destacado deportista valoró el apoyo de UTN canotaje, Miguel Correa y Dinamic Gym, en cuyas instalaciones pudo entrenarse para estar a nivel en la competencia continental.

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas