Nicolás Oleksow puso una vez más al canotaje argentino entre los mejores del continente

oleksow canotaje 2 El equipo argentino máster en Asunción.

"Con mucho esfuerzo y sacrificio pude obtener la medalla de plata de subcampeón Panamericano y Sudamericano 2025, detrás de Emanuel Vázquez y delante de un uruguayo, completando el podio categoría máster", contó Nicolás.

"La verdad es que para llegar a este tipo de nivel de alto rendimiento uno se esfuerza muchísimo tanto en los entrenamientos como en lo económico. Dejás muchas cosas de lado, y más siendo máster, pero a pesar de todo la experiencia fue increíble y pudimos traer medalla de oro y plata", resaltó Oleksow antes de agradecer el apoyo invalorable de su familia, del equipo y de "Claudio Colombo, entrenador desde que empecé con el canotaje hace más de 25 años".

Por último el destacado deportista valoró el apoyo de UTN canotaje, Miguel Correa y Dinamic Gym, en cuyas instalaciones pudo entrenarse para estar a nivel en la competencia continental.