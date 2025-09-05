Cómo evitar que las puertas y ventanas de madera se hinchen: el eficaz truco

El truco eficaz para evitar que la madera se hinche

_madera hinchada La madera se hincha por el exceso de humedad y los cambios de temperatura a los que se expone

Además de la humedad que absorbe la madera de quien tiene puertas y ventanas con este material, los cambios extremos de temperatura también tienen un impacto en el mobiliario de madera, especialmente si son repentinos. Estos cambios pueden llevar a contracciones y expansiones rápidas, lo que favorece que se hinchen. Pero, si te paso no te preocupes, te contamos como solucionarlo.

Un método casero y económico para proteger la madera es aplicar una mezcla de aceite de linaza con aguarrás mineral. Este preparado actúa como impermeabilizante, evitando que la humedad penetre en los poros del material. El primer ingrediente de este truco nutre y protege la superficie, mientras que el aguarrás ayuda a que el aceite penetre mejor y selle los poros.

Cómo aplicarlo paso a paso:

Lija suavemente la superficie de la puerta o ventana para retirar restos de barniz o suciedad.

para retirar restos de barniz o suciedad. Mezcla en partes iguales, aceite de linaza y aguarrás mineral.

Con un pincel, aplica la mezcla en toda la superficie de la madera , incluyendo bordes y marcos.

, incluyendo bordes y marcos. Deja secar al menos 24 horas antes de volver a usar la puerta o ventana.

Repetí el proceso una o dos veces al año para mantener la protección.

productos para curar una madera hinchada Estos dos ingredientes solucionarán el problema de una madera hinchada

Otros consejos para cuidar la madera

Evitá lavar las puertas y ventanas con mucha agua: usa un paño apenas húmedo.

con mucha agua: usa un paño apenas húmedo. Colocá burletes para reducir la exposición a la humedad externa.

Si ya está hinchada, lija suavemente la parte afectada hasta que recupere movilidad.

Controla la humedad de tu casa.

Intenta que los objetos de madera estén lejos de fuentes directas de calor, como radiadores o estufas, así como de corrientes de aire.

Prevenir que la madera se hinche es más fácil de lo que parece. Con este sencillo truco de aceite de linaza y aguarrás, podés proteger puertas y ventanas, prolongar su vida útil y mantenerlas siempre como nuevas.