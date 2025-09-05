La frase de la filosofía estoica que es una guía para el buen vivir: ¿Qué significa "Imperare sibi maximum"?

Entre estas, destacan las reflexiones y frases de Séneca, uno de los máximos representantes de la filosofía estoica. Entre sus ideas, aparece una frase que funciona como un recordatorio práctico para la vida diaria. Te contamos de qué se trata.

La frase de la filosofía estoica que es una guía para la vida: ¿Qué significa “Imperare sibi maximum imperium est”?

Séneca propuso que la verdadera fortaleza no reside en dominar a otros ni en acumular poder externo, sino en gobernarse a uno mismo. Esta enseñanza se refleja en la frase latina “Imperare sibi maximum imperium est”, que se traduce como “Gobernarse a uno mismo es el mayor poder”. Según el filósofo estoico, ejercer control sobre nuestros pensamientos, emociones y acciones nos permite enfrentar los desafíos de la vida con calma, claridad y autonomía emocional.