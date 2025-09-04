Las bananas, también conocidas como plátanos, son una fruta práctica y deliciosa que suele estar presente en la mesa de millones de personas. Sin embargo, todos se enfrentan al mismo problema: se ponen negras demasiado rápido. La buena noticia es que existe un truco casero muy fácil de aplicar que ayuda a conservarlas frescas por más tiempo.
El truco casero para que la banana o el plátano no se pongan negros tan rápido
Un truco casero muy simple permite que las bananas o plátanos se mantengan frescos, conservando su color y textura por más tiempo