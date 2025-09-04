El truco casero para que la banana o el plátano no se pongan negros tan rápido

Un truco casero que mantiene el color y la textura del plátano.

Las bananas, también conocidas como plátanos, son una fruta práctica y deliciosa que suele estar presente en la mesa de millones de personas. Sin embargo, todos se enfrentan al mismo problema: se ponen negras demasiado rápido. La buena noticia es que existe un truco casero muy fácil de aplicar que ayuda a conservarlas frescas por más tiempo.

Con este sencillo truco casero, la banana o el plátano mantienen mejor su color y textura, evitando que maduren de golpe y permitiendo disfrutarlas durante más días sin que pierdan calidad.

Banana
El tip que toda cocina deber&iacute;a conocer

Diversos portales de cocina explican que el secreto está en envolver el tallo del racimo con film transparente. Esta parte de la banana o plátano es la que libera gas etileno, responsable de acelerar el proceso de maduración. Al cubrirla con este truco casero, se ralentiza la maduración y la fruta se mantiene fresca por más tiempo.

plátano verde y banana
Plátanos perfectos por más días gracias a este truco casero

Paso a paso de este truco casero para conservar la banana o el plátano

Para este truco casero basta con:

  • Comprar la banana o el plátano en racimo, sin separarlos.
  • Tomar un pedazo de film transparente de cocina.
  • Envolver bien el tallo del racimo para sellarlo completamente.
  • Guardar las bananas o plátanos en un lugar fresco y seco, lejos del calor.
  • Si se desea separar las piezas, envolver el tallo de cada banana o plátano individualmente.

Además de envolver el tallo, algunos recomiendan separar las bananas o plátanos del racimo para que el gas no se acumule. También funciona colocarlos en un frutero de rejilla, donde circule el aire. Este truco casero ayuda a que maduren de forma pareja y no se echen a perder rápido.

Gracias a este truco casero, la banana o el plátano duran más tiempo sin ponerse negros, lo que permite disfrutar de su sabor y textura sin apuro.

