pincel barniza un mueble de madera El barniz protege las superficies y les da un mejor acabado. Imagen: Pixabay

No solo se usan para proteger, sino que también embellecen y le dan mayor durabilidad a diferentes superficies, especialmente de madera, metal y pintura. Al crear una capa resistente, defiende las superficies de la humedad, los rayos UV, los hongos, los insectos y el desgaste diario.

Truco casero para hacer barniz casero

Una taza de cola vinílica.

Media taza de agua caliente.

Una cucharadita de vinagre blanco.

Dos cucharadas de aceite de linaza.

Una cucharadita de miel o glicerina vegetal (opcional).

Unas gotas de esencia de lavanda o árbol de té (opcional).

En un recipiente, mezcla la taza de cola vinílica con el agua caliente. Revolvé bien hasta que se integre completamente. Esto suaviza la cola y la vuelve más líquida y manejable. Añade las dos cucharadas de aceite de linaza a la mezcla. Este aceite nutre la madera y ayuda a impermeabilizar. Mezcla bien hasta emulsionar como una vinagreta.

Incorpora el vinagre blanco, que actúa como conservante y evita que el barniz se pudra si lo guardas. Por último, agrega los ingredientes opcionales, miel para dar un leve brillo y flexibilidad al acabado. Las esencias sirven para perfumar y proteger contra hongos.

Mezcla bien y envasa. Una vez que esté todo integrado y sin grumos, vierte el barniz casero en un frasco limpio con tapa. Dura varias semanas si lo conservas en un lugar fresco y cerrado de casa.