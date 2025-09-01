Inicio Sociedad Ajo
Colgar ajo en las puertas de casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El ajo ha pasado a ser más que una planta, y muchas personas lo aplican en distintos trucos caseros. ¿Por qué recomiendan colocarlos detrás de las puertas?

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
Con el paso del tiempo, el ajo ha dejado de ser una planta para ser usada en diferentes planos que van más allá del mundo de la gastronomía. En concreto, hay mucha gente que recomienda siempre tener un poco en casa para recurrirlo como protagonista de distintos trucos caseros.

En este contexto, uno de los tantos métodos en los que el ajo se puede utilizar es colgado en las distintas puertas de casa, en una acción no tan común que puede darte una serie de beneficios.

dientes de ajo
El ajo ha pasado a ser mucho más que una planta usada en el mundo de la gastronomía

Por qué se recomienda colgar ajos en las puertas de casa

Principalmente, el hecho de colgar ajo en las puertas de casa se relaciona con la creencia popular. Sucede que se cree que, al hacer esto, una persona estará protegida contra el mal de ojo, la envidia y las malas energías, considerándolo un escudo contra la negatividad.

Sin embargo, y dejando de lado las supersticiones, hay una serie de beneficios prácticos que el ajo puede aportar a tu hogar. Por ejemplo, la erradicación de distintas plagas.

Sí, colgar ajo en las puertas de casa puede ser un truco casero efectivo para evitar la aparición de distintos insectos, ya que varios ejemplares detestan el aroma de esta planta.

cucarachas, plagas
Con el ajo colgado en las puertas, evitarás la presencia de distintas plagas en casa

Asimismo, el olor del ajo puede aportar un beneficio en particular para la salud, ya que ayuda a purificar el aire, creando un ambiente más limpio y saludable en el interior de casa.

Ya lo sabes, si quieres purificar el aire, repeler plagas, o simplemente protegerte contra la negatividad, será mejor que cuelgues ajos en todas las puertas de casa.

Cuáles son las plagas que detestan el olor a ajo

  • Hormigas: el ajo interrumpe sus rastros de feromonas, dificultando que reconozcan su camino.
  • Cucarachas: su fuerte olor las incomoda y ayuda a disuadirlas de acercarse.
  • Mosquitos y moscas: el aroma intenso del ajo puede mantener a raya a estos insectos.
  • Pulgones, cochinillas y ácaros: se mencionan como plagas que se repelen con el ajo en el ámbito de la jardinería.
  • Otros insectos de jardín: también puede ser útil contra orugas, saltamontes y otras plagas de plantas, según algunas fuentes.

