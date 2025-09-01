Por su parte, el dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.350 para la compra y $1.370 para la venta, con una suba de 1,89% en la jornada.

dolares, cotizacion El dólar alcanzó su valor más alto desde el fin del cepo cambiario.

Cuál fue el dólar más barato y qué pasó con el MEP

La turbulencia volvió a hacerse sentir y dejó al dólar oficial sobre el límite superior de la banda cambiaria ($1.400), y en zona de intervención del Banco Central (BCRA).

Hasta este lunes, la cotización récord del dólar luego de la apertura del cepo se había registrado el 31 de julio, cuando trepó hasta los $1.380.

Entre el resto de las cotizaciones, el dólar mayorista se posicionó en $1.372 con una suba de 2,2%. Así, por primera vez en varias semanas perdió su condición del tipo de cambio más barato a manos del dólar blue.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP subía 1,7% hasta $1.380,11 y el CCL (Contado Con Liquidación) subió un poco menos (0,79%) pero terminó más arriba: $1.388,25.