¡Es riquísima!

Cómo elaborar una Sopa de ajo: la receta tradicional de Castilla, ideal para invierno y con 8 ingredientes

El ajo es el ingrediente protagonista de la sopa castellana. Es una de las recetas de aprovechamiento más ricas y nutritivas para los días fríos

Antonella Prandina
El ajo es el ingrediente principal de la receta de sopa castellana. Foto: gentileza elnacional.

La sopa castellana es una de las recetas de aprovechamiento tradicionales de España, cuyo ingrediente principal es el ajo. Esta comida se elabora principalmente durante el invierno, época en la que es esencial consumir alimentos que nutran y revitalicen el cuerpo.

Para preparar la receta de la sopa de ajo se necesitan ingredientes sencillos y reutilizables: pan duro, huevo, ajo y condimentos. Si bien es denominada sopa castellana, se consume también en León y en otras partes de España como Extremadura, Andaucía y Valencia.

receta sopa de ajo (1).jpg

Sus ingredientes han permitido que su receta se divulgue por todo el mundo y en muchos países, como Argentina, se han incorporado variaciones. Por ejemplo, la sopa castellana de las abuelas lleva cebolla y jamón serrano.

Recetas de invierno: Sopa de ajo castellana

La sopa de ajo es una receta castellana que no lleva jamón serrano, ya que es preparada generalmente en Semana Santa, época en la que no se consume carne. Pero como no estamos en fecha, decidimos agregarle un poco más de sabor.

receta sopa de ajo 1 (1).jpg

Otro ingrediente que puedes sumar a la receta es la cebolla, que le dará un sabor distintivo y tiene un aporte nutritivo antioxidante. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

  • 10 dientes de ajo
  • 1 huevo por persona
  • 12 rebanadas de pan duro
  • 150 gramos de jamón serrano
  • 3 litros de caldo de carne (o agua más cubos de caldo)
  • Sal y pimienta
  • 2 cucharadas de pimentón dulce
  • 50 mililitros de aceite de oliva
sopa de ajo (3).png
La receta de sopa castellana más rica: el ajo es el protagonista.

Elaboración de la sopa de ajo: la receta paso a paso

  1. Primero, calienta el aceite en una olla y agrega los ajos pelados y el jamón cortado en trozos pequeños. Remueve bien.
  2. A continuación, agrega seis rebanadas de pan duro y vuelve a remover. Retira la olla del fuego y condimenta con pimentón dulce.
  3. Luego, vuelve a colocar la olla en el fuego y agrega el caldo o agua y tres cubos de caldo. Cocina a fuego moderado durante 20 minutos.
  4. Agrega las otras seis rebanadas previamente tostadas con un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta.
  5. Para finalizar, rompe los huevos sobre la sopa de ajo y déjalos cuajar durante 3 minutos.

La sopa castellana es una receta de aprovechamiento perfecta para disfrutar de una comida reconfortante en invierno. No solo acondiciona el cuerpo durante los días más fríos del año, sino también es un gran aporte nutritivo para el organismo y sin gastar demasiado dinero.

