Cómo elaborar una Sopa de ajo: la receta tradicional de Castilla, ideal para invierno y con 8 ingredientes

Recetas de invierno: Sopa de ajo castellana

La sopa de ajo es una receta castellana que no lleva jamón serrano, ya que es preparada generalmente en Semana Santa, época en la que no se consume carne. Pero como no estamos en fecha, decidimos agregarle un poco más de sabor.

Otro ingrediente que puedes sumar a la receta es la cebolla, que le dará un sabor distintivo y tiene un aporte nutritivo antioxidante. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

10 dientes de ajo

1 huevo por persona

12 rebanadas de pan duro

150 gramos de jamón serrano

3 litros de caldo de carne (o agua más cubos de caldo)

Sal y pimienta

2 cucharadas de pimentón dulce

50 mililitros de aceite de oliva

La receta de sopa castellana más rica: el ajo es el protagonista.

Elaboración de la sopa de ajo: la receta paso a paso

Primero, calienta el aceite en una olla y agrega los ajos pelados y el jamón cortado en trozos pequeños. Remueve bien. A continuación, agrega seis rebanadas de pan duro y vuelve a remover. Retira la olla del fuego y condimenta con pimentón dulce. Luego, vuelve a colocar la olla en el fuego y agrega el caldo o agua y tres cubos de caldo. Cocina a fuego moderado durante 20 minutos. Agrega las otras seis rebanadas previamente tostadas con un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta. Para finalizar, rompe los huevos sobre la sopa de ajo y déjalos cuajar durante 3 minutos.

La sopa castellana es una receta de aprovechamiento perfecta para disfrutar de una comida reconfortante en invierno. No solo acondiciona el cuerpo durante los días más fríos del año, sino también es un gran aporte nutritivo para el organismo y sin gastar demasiado dinero.