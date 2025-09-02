ANSES: este es el monto de la Tarjeta Alimentar

Las fechas en las que ANSES pagará a los beneficiarios de AUH y AUE la Tarjeta Alimentar en septiembre son las siguientes:

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

ANSES presentación Libreta AUH ANSES pagará la Tarjeta Alimentar a la par de la mensualidad de AUH

ANSES definió el monto de la Tarjeta Alimentar en septiembre

Se dio a conocer que el aumento de ANSES para las mensualidades del mes de septiembre es del 1,90%, porcentaje surgido de la inflación de julio del gobierno de Javier Milei, compartido por el INDEC.

Los aumentos de ANSES impactan de manera equitativa en todas las prestaciones sociales, no solo en la mensualidad, sino también en lo que son algunos de los bonos extra regidos por el ente nacional.

El aumento de septiembre no impactará en el monto de la Tarjeta Alimentar. Es por eso mismo que ANSES pagará los siguientes montos el mes entrante, por este bono extra: