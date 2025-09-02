ANSES: este es el monto de la Tarjeta Alimentar

ANSES ya inició oficialmente el mes de septiembre, y con ello, se anunció toda la información necesaria para los beneficiarios de las distintas prestaciones sociales. Los titulares de AUH y AUE, son protagonistas de la novedad, no por su mensualidad, sino más bien por lo que recibirán por la Tarjeta Alimentar.

ANSES brinda un bono que se le otorga exclusivamente a los beneficiarios de AUH y AUE, conocido como Tarjeta Alimentar, el cual varía de acuerdo a la cantidad de hijos que tiene el titular de la prestación. Tras el anuncio del nuevo incremento, el ente nacional brindó el monto que pagará a los beneficiarios, y también detalló en qué fechas lo verán acreditado en sus cuentas.

ANSES arrancó el mes con la oficialización del calendario de pago de septiembre para cada una de las prestaciones sociales que rige, entre ellas, los bonos extra exclusivos de cada beneficio. En el caso de la Tarjeta Alimentar, el ente nacional respetará las mismas fechas que en las que se paga la mensualidad de AUH.

Las fechas en las que ANSES pagará a los beneficiarios de AUH y AUE la Tarjeta Alimentar en septiembre son las siguientes:

  • Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025
Se dio a conocer que el aumento de ANSES para las mensualidades del mes de septiembre es del 1,90%, porcentaje surgido de la inflación de julio del gobierno de Javier Milei, compartido por el INDEC.

Los aumentos de ANSES impactan de manera equitativa en todas las prestaciones sociales, no solo en la mensualidad, sino también en lo que son algunos de los bonos extra regidos por el ente nacional.

El aumento de septiembre no impactará en el monto de la Tarjeta Alimentar. Es por eso mismo que ANSES pagará los siguientes montos el mes entrante, por este bono extra:

  • Familias con un hijo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062

