Atención ANSES: los que no hagan este trámite se quedarán sin cobrar $200.000

Vale recordar que ANSES, todos los meses retiene el 20% a los beneficiarios de AUH y para cobrar esa suma, los titulares deben presentar la documentación con los datos de salud, como el esquema de vacunación y los de escolaridad de cada menor, siempre completados por autoridades sanitarias y del colegio al que asistan.

Según lo retenido por ANSES durante el último año, todas las personas que no realicen este trámite se podrían llegar a quedar sin una suma de alrededor de $200.000.

Cómo hacer el trámite en ANSES

Hacer este trámite en ANSES es muy simple. Hay que ingresar al sitio del organismo o a la app con el CUIL y la Clave de Seguridad Social y luego seguir los siguientes pasos.

En la sección Hijos > Libreta AUH se debe consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación. Es importante que se compruebe que todos los datos sean correctos.

Hacer clic sobre Generar Libreta para poder descargarla o enviarla.

Una vez que se la tiene, hay que imprimir el formulario y llevarlo al centro de salud o escuela para que sea completado y firmado por sus autoridades.

Sacar una foto al formulario, en la que se vea la hoja completa y luego subirla a Mi ANSES, siguiendo todas las instrucciones.

No obstante, desde ANSES explicaron que aquellas personas que no puedan presentar la Libreta AUH de manera digital, pueden presentarse en cualquier sede sin necesidad de un turno.