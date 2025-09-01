Atención ANSES: los que no hagan este trámite se quedarán sin cobrar $200.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que está habilitada la presentación de un trámite que permite cobrar alrededor de $200.000.
Este trámite de ANSES está dirigido a todas las personas titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y consiste en la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Esta presentación se puede hacer sin necesidad de ir a una oficina de ANSES, ya que puede realizarse por la web o por la app. Solo aquellos que muestren toda la documentación podrán acceder al 20% acumulado durante el 2024. Si bien, ya está habilitada su presentación, la fecha límite es recién el 31 de diciembre de este año.
Vale recordar que ANSES, todos los meses retiene el 20% a los beneficiarios de AUH y para cobrar esa suma, los titulares deben presentar la documentación con los datos de salud, como el esquema de vacunación y los de escolaridad de cada menor, siempre completados por autoridades sanitarias y del colegio al que asistan.
Según lo retenido por ANSES durante el último año, todas las personas que no realicen este trámite se podrían llegar a quedar sin una suma de alrededor de $200.000.
Hacer este trámite en ANSES es muy simple. Hay que ingresar al sitio del organismo o a la app con el CUIL y la Clave de Seguridad Social y luego seguir los siguientes pasos.
No obstante, desde ANSES explicaron que aquellas personas que no puedan presentar la Libreta AUH de manera digital, pueden presentarse en cualquier sede sin necesidad de un turno.