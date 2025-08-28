 ANSES habilita la inscripción para la Libreta AUH: cómo cobrarlo y cuánto es

De acuerdo a lo compartido por ANSES en su página oficial, la Libreta AUH se completa con los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social

, con CUIL y Clave de la Seguridad Social Buscar en el menú la sección Hijas e hijos y dentro de las opciones elegir Libreta AUH . Ahí se podrá consultar la información que falta cargar del hijo, hijo o persona a cargo por la que se recibe la Asignación

y dentro de las opciones elegir . Ahí se podrá consultar la información que falta cargar del hijo, hijo o persona a cargo por la que se recibe la Asignación En caso de no tener completos los requisitos, elegir la opción " GENERAR LIBRETA " para descargar el formulario de la Libreta ( PS 1.47 )

" para descargar el formulario de la Libreta ( ) Imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio

Imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado

Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado Presentarlo completo junto al DNI del titular y grupo familiar en una oficina de ANSES

AUH-Asignación universal por hijo ANSES hizo oficial el paso a paso para que titulares de AUH reciban el bono

Para realizar la inscripción de la Libreta AUH, ANSES pide que el beneficiario presente la siguiente documentación:

Formulario Libreta AUH

DNI del titular

DNI del niño.

Certificado de nacimiento del niño

Formulario completo: Debe ser completado con los datos de salud y educación del menor por los centros de salud y la escuela

ANSES: cuánto paga por la Libreta AUH

Hasta el próximo 31 de diciembre, ANSES mantendrá habilitada las inscripciones para que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), puedan realizar el trámite necesario para cobrar la Libreta AUH. Esta importante ayuda económica es exclusiva para este grupo.

ANSES presentación Libreta AUH Hay que recordar que ANSES paga lo retenido en el 2024

La Libreta AUH se compone del 20% que retiene ANSES mes a mes de los haberes del beneficiario de AUH, y prácticamente funciona como un premio para los padres que cumplan, en tiempo y forma, con las exigencias que impone el ente nacional, que procura un cuidado correcto de la salud y educación del niño.

En esta ocasión se pagará lo retenido en el 2024, por lo que los montos son los siguientes: