 ANSES habilita la inscripción para la Libreta AUH: cómo cobrarlo y cuánto es

De acuerdo a lo compartido por ANSES en su página oficial, la Libreta AUH se completa con los siguientes pasos:
- Ingresar a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social
- Buscar en el menú la sección Hijas e hijos y dentro de las opciones elegir Libreta AUH. Ahí se podrá consultar la información que falta cargar del hijo, hijo o persona a cargo por la que se recibe la Asignación
- En caso de no tener completos los requisitos, elegir la opción "GENERAR LIBRETA" para descargar el formulario de la Libreta (PS 1.47)
- Imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio
- Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado
- Presentarlo completo junto al DNI del titular y grupo familiar en una oficina de ANSES
Para realizar la inscripción de la Libreta AUH, ANSES pide que el beneficiario presente la siguiente documentación:
- Formulario Libreta AUH
- DNI del titular
- DNI del niño.
- Certificado de nacimiento del niño
- Formulario completo: Debe ser completado con los datos de salud y educación del menor por los centros de salud y la escuela
ANSES: cuánto paga por la Libreta AUH
Hasta el próximo 31 de diciembre, ANSES mantendrá habilitada las inscripciones para que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), puedan realizar el trámite necesario para cobrar la Libreta AUH. Esta importante ayuda económica es exclusiva para este grupo.
ANSES presentación Libreta AUH
Hay que recordar que ANSES paga lo retenido en el 2024
La Libreta AUH se compone del 20% que retiene ANSES mes a mes de los haberes del beneficiario de AUH, y prácticamente funciona como un premio para los padres que cumplan, en tiempo y forma, con las exigencias que impone el ente nacional, que procura un cuidado correcto de la salud y educación del niño.
En esta ocasión se pagará lo retenido en el 2024, por lo que los montos son los siguientes:
- AUH: el monto total es de $188.069,40 por menor
- AUH con discapacidad: el monto total es de $612.401,00 por menor