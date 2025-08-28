Inicio Sociedad ANSES
ANSES

ANSES habilita la inscripción para la Libreta AUH: cómo cobrarlo y cuánto es

Desde ANSES ya habilitaron a los titulares de AUH para poder recibir la Libreta AUH, y así cobrar todo el dinero retenido durante el útlimo año

Facundo Mezzabotta
Por Facundo Mezzabotta [email protected]
 ANSES habilita la inscripción para la Libreta AUH: cómo cobrarlo y cuánto es

 ANSES habilita la inscripción para la Libreta AUH: cómo cobrarlo y cuánto es

ANSES dio a conocer una de las informaciones más importantes para los titulares de AUH y nada tiene que ver con las mensualidades de agosto. El ente nacional habilitó las inscripciones para el bono de la Libreta AUH, y reveló todo lo que hay que saber.

Existe una ayuda económica anual exclusiva para los titulares de AUH, con el cual ANSES entrega un monto más que importante, conformado por toda la plata retenida durante el último año. El ente nacional brindó, detalladamente, como inscribirse para cobrar la Libreta AUH, y también el monto que corresponde a cada beneficiario.

auh anses (12).jpg
La Libreta AUH es un bono exclusivo que ofrece ANSES

La Libreta AUH es un bono exclusivo que ofrece ANSES

ANSES: cómo inscribirme a la Libreta AUH

Para poder cobrar la Libreta AUH es necesario que los beneficiarios de la asignación realicen una inscripción previa, con la que ANSES constata si el titular está apto para cobrar el importante bono.

De acuerdo a lo compartido por ANSES en su página oficial, la Libreta AUH se completa con los siguientes pasos:

  • Ingresar a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social
  • Buscar en el menú la sección Hijas e hijos y dentro de las opciones elegir Libreta AUH. Ahí se podrá consultar la información que falta cargar del hijo, hijo o persona a cargo por la que se recibe la Asignación
  • En caso de no tener completos los requisitos, elegir la opción "GENERAR LIBRETA" para descargar el formulario de la Libreta (PS 1.47)
  • Imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio
  • Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado
  • Presentarlo completo junto al DNI del titular y grupo familiar en una oficina de ANSES
AUH-Asignación universal por hijo
ANSES hizo oficial el paso a paso para que titulares de AUH reciban el bono

ANSES hizo oficial el paso a paso para que titulares de AUH reciban el bono

Para realizar la inscripción de la Libreta AUH, ANSES pide que el beneficiario presente la siguiente documentación:

  • Formulario Libreta AUH
  • DNI del titular
  • DNI del niño.
  • Certificado de nacimiento del niño
  • Formulario completo: Debe ser completado con los datos de salud y educación del menor por los centros de salud y la escuela

ANSES: cuánto paga por la Libreta AUH

Hasta el próximo 31 de diciembre, ANSES mantendrá habilitada las inscripciones para que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), puedan realizar el trámite necesario para cobrar la Libreta AUH. Esta importante ayuda económica es exclusiva para este grupo.

ANSES presentación Libreta AUH
Hay que recordar que ANSES paga lo retenido en el 2024

Hay que recordar que ANSES paga lo retenido en el 2024

La Libreta AUH se compone del 20% que retiene ANSES mes a mes de los haberes del beneficiario de AUH, y prácticamente funciona como un premio para los padres que cumplan, en tiempo y forma, con las exigencias que impone el ente nacional, que procura un cuidado correcto de la salud y educación del niño.

En esta ocasión se pagará lo retenido en el 2024, por lo que los montos son los siguientes:

  • AUH: el monto total es de $188.069,40 por menor
  • AUH con discapacidad: el monto total es de $612.401,00 por menor

Temas relacionados:

Te puede interesar