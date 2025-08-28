ANSES y un destacado servicio para proteger a los jubilados, pensionados y titulares de planes sociales

Este beneficio de ANSES consiste en poner a disposición de los jubilados, pensionados y titulares de Asignaciones familiares y planes sociales un servicio telefónico externo, exclusivo e independiente para denunciar hechos de maltrato, fraude o violencia institucional durante la atención recibida en las oficinas.

anses La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es un organismo descentralizado creado en el año 1991, que tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social en la República Argentina.

Este nuevo canal de denuncias tiene como objetivo garantizar una atención de calidad, en el marco de la búsqueda de una gestión eficiente, transparente y sobre todo, respetuosa hacia los ciudadanos, explicaron desde ANSES.

ANSES: cómo hacer una denuncia por maltrato, fraude o violencia institucional

Si considerás que fuiste víctima de maltrato, violencia institucional o fraude al realizar un trámite o consulta en una oficina de ANSES, tenés que hacer lo siguiente:

Llamar 130, opción 2

Esta opción está disponible de lunes a viernes en el horario de 8 a 20 horas

Qué se necesita para realizar una denuncia en ANSES

ANSES detalla que lo solicitado para hacer una denuncia por maltrato, fraude o violencia institucional son los siguientes datos:

Nombre y apellido

Número de DNI

Datos de contacto

Y, oficina de ANSES donde tuvo lugar el hecho (en caso de que lo recuerdes)

Desde ANSES remarcaron que los ciudadanos que lo hagan pueden registrar su denuncia de manera confidencial y segura, ya que los datos aportados están protegidos por la Ley 25.326.