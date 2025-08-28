Inicio Sociedad ANSES
ANSES y un destacado servicio para proteger a los jubilados, pensionados y titulares de planes sociales

ANSES activó una importante ayuda para todas las personas, ya sean jubilados, pensionados y titulares de planes sociales, que tengan que realizar un trámite

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
ANSES puso en marcha un destacado servicio exclusivo para todas las personas que tengan que realizar un trámite en la Administración Nacional de Seguridad Social. El mismo es para los jubilados, pensionados y titulares de Asignaciones familiares como así también de planes sociales.

Tras la llegada de Fernando Bearzi a la dirección ejecutiva de ANSES y por directivas del gobierno de Javier Milei, el organismo nacional sigue modificando sus formas de trabajo en búsqueda de una constante mejora, apuntando principalmente a la atención de los ciudadanos.

ANSES no tiene un número de WhatsApp para atención al público. La forma de contactar es a través de la línea telefónica 130, o de forma presencial en sus oficinas, o a través de su sitio web ANSES.

"Si te pasa, nos importa" es un destacado beneficio que ANSES puso en marcha para que todos los ciudadanos puedan, luego de ser atendidos por un agente del organismo, denunciar hechos de maltrato, fraude o violencia institucional. La acusación se puede realizar a través de un canal telefónico independiente de la institución.

Este beneficio de ANSES consiste en poner a disposición de los jubilados, pensionados y titulares de Asignaciones familiares y planes sociales un servicio telefónico externo, exclusivo e independiente para denunciar hechos de maltrato, fraude o violencia institucional durante la atención recibida en las oficinas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es un organismo descentralizado creado en el año 1991, que tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social en la República Argentina.

Este nuevo canal de denuncias tiene como objetivo garantizar una atención de calidad, en el marco de la búsqueda de una gestión eficiente, transparente y sobre todo, respetuosa hacia los ciudadanos, explicaron desde ANSES.

ANSES: cómo hacer una denuncia por maltrato, fraude o violencia institucional

Si considerás que fuiste víctima de maltrato, violencia institucional o fraude al realizar un trámite o consulta en una oficina de ANSES, tenés que hacer lo siguiente:

  • Llamar 130, opción 2
  • Esta opción está disponible de lunes a viernes en el horario de 8 a 20 horas

Qué se necesita para realizar una denuncia en ANSES

ANSES detalla que lo solicitado para hacer una denuncia por maltrato, fraude o violencia institucional son los siguientes datos:

  • Nombre y apellido
  • Número de DNI
  • Datos de contacto
  • Y, oficina de ANSES donde tuvo lugar el hecho (en caso de que lo recuerdes)

Desde ANSES remarcaron que los ciudadanos que lo hagan pueden registrar su denuncia de manera confidencial y segura, ya que los datos aportados están protegidos por la Ley 25.326.

