El beneficio de ANSES para todos los jubilados sin diferencias: no es el aumento ni el bono

Sin importar el monto que cobran los jubilados y pensionados, ANSES les brinda a estos titulares una serie de valiosos beneficios con descuentos y promociones

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) tiene a disposición de todos los jubilados y pensionados, sin importar el monto que cobran de sus haberes, una serie de valiosos beneficios. El mismo no tiene nada que ver con el aumento ni el bono, son destacados descuentos y promociones.

ANSES confirmó que en septiembre los jubilados y pensionados van a cobrar sus haberes con un aumento del 1,90% y, en algunos casos particulares, también van a recibir el bono de 70 mil pesos. Sin embargo, desde el organismo recordaron que estas no son las únicas buenas noticias para los adultos mayores.

Beneficios ANSES es el programa que te permite acceder a descuentos en los comercios de cercanía adheridos, comprando con la tarjeta de débito que usás para cobrar tu prestación.

ANSES les brinda a todos los jubilados y pensionados un importante programa repleto de beneficios donde ofrece descuentos y promociones en más de 6.900 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país.

Se trata del programa "Beneficios ANSES" y para acceder a estos beneficios, los jubilados y pensionados tienen que pagar con la tarjeta de débito con la que cobran su jubilación o pensión en los comercios adheridos.

ANSES detalla que limitará su responsabilidad exclusivamente a la promoción, publicidad y difusión de productos y/o servicios ofertados por los comercios adheridos al programa "Beneficios ANSES".

Las promociones en los supermercados como La Anónima, Carrefour, Disco, Jumbo, Vea, Coto y Josimar (en su mayoría sin tope); incluyen descuentos en compras generales y en artículos de perfumería y limpieza.

En este link podés conocer los comercios adheridos al programa "Beneficios ANSES".

Es de vital importancia saber que aquellos jubilados y pensionados que fueron dados de alta recientemente en ANSES, el reintegro que corresponda se realizará una vez que el banco les envíe al organismo los datos de CBU. Hay que tener en cuenta que este cruce de información puede tardar hasta 90 días.

Importante aclaración de ANSES sobre el programa "Beneficios ANSES"

ANSES detalla que limitará su responsabilidad exclusivamente a la promoción, publicidad y difusión de productos y/o servicios ofertados por los comercios adheridos al programa "Beneficios ANSES".

El organismo precedido por Fernando Bearzi no es intermediaria de la oferta y no será responsable por los daños y perjuicios que pudieran sufrir los beneficiarios del programa y pondrá a disposición del comercio adherido una herramienta exclusivamente promocional para la promoción de sus productos y/o servicios y para la validación de sus clientes como beneficiarios del programa.

Y, la ANSES no será responsable por la aplicación de los descuentos promocionados. Dicha responsabilidad será exclusiva de las administradoras de medios de pago electrónico y/o bancos emisores y/o comercios adheridos, según la modalidad de descuento en la que estos últimos se hubiesen adherido al programa.

