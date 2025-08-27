ANSES: estas serían las fechas de pago para AUH y SUAF en septiembre

Para el mes de septiembre, ANSES ya anunció que el aumento para las mensualidades de jubilados, pensionados y asignaciones sociales (AUH, SUAF y AUE). El porcentaje es del 1,90% y es mayor al recibido durante el mes de agosto.
Teniendo en cuenta este aumento que efectuará ANSES en septiembre, beneficiarios de AUH cobrarán $115.088 (aunque falta el descuento del 20%), mientras que SUAF cobrará $57.548 por hijo.
ANSES, suaf, auh, aue.jpeg
Es el tercer mes consecutivo que el aumento de ANSES no supera el 2%
ANSES: estas serían las fechas de pago de AUH y SUAF en septiembre
Si bien ANSES anuncia el calendario de pago a finales de mes, y es que hasta el momento, jubilados y pensionados son los únicos que tienen la confirmación oficial. Beneficiarios de AUH y SUAF recibieron un adelanto de las fechas elegidas para la acreditación de haberes.
Las fechas en las que ANSES pagaría a los beneficiarios de AUH y SUAF en septiembre son las siguientes:
- DNI terminados en 0: 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: 19 de septiembre