ANSES: estas serían las fechas de pago para AUH y SUAF en septiembre

Con septiembre a la vuelta de la esquina, ANSES se pone de lleno con todo lo relacionado con el próximo pago de cada uno de los beneficiarios sociales. Los titulares de AUH y SUAF son los protagonistas de esta novedad, y es que desde el ente nacional adelantaron las posibles fechas de pago del noveno mes del año.

ANSES ya confirmó el porcentaje que impactará como aumento en los haberes de AUH y SUAF durante el mes de septiembre, es por eso que la sorpresa en esta ocasión apunta al otro dato importante: las fechas de pago. Desde el ente nacional revelaron el calendario que regirá la acreditación de haberes, y que será oficializado en los últimos días del mes de agosto.

auh anses (12).jpg
ANSES confirmará estas fechas de SUAF y AUH antes del inicio de septiembre

ANSES: cuánto cobrará AUH y SUAF en septiembre

Tras los cambios efectuados por el gobierno de Javier Milei en la Ley de Movilidad, jubilados, pensionados y asignaciones sociales de ANSES dejaron de lado los aumentos trimestrales, para recibirlos de manera mensual. El porcentaje surge directamente del INDEC, luego de la confirmación de la inflación.

Para el mes de septiembre, ANSES ya anunció que el aumento para las mensualidades de jubilados, pensionados y asignaciones sociales (AUH, SUAF y AUE). El porcentaje es del 1,90% y es mayor al recibido durante el mes de agosto.

Teniendo en cuenta este aumento que efectuará ANSES en septiembre, beneficiarios de AUH cobrarán $115.088 (aunque falta el descuento del 20%), mientras que SUAF cobrará $57.548 por hijo.

ANSES, suaf, auh, aue.jpeg
Es el tercer mes consecutivo que el aumento de ANSES no supera el 2%

ANSES: estas serían las fechas de pago de AUH y SUAF en septiembre

Si bien ANSES anuncia el calendario de pago a finales de mes, y es que hasta el momento, jubilados y pensionados son los únicos que tienen la confirmación oficial. Beneficiarios de AUH y SUAF recibieron un adelanto de las fechas elegidas para la acreditación de haberes.

Las fechas en las que ANSES pagaría a los beneficiarios de AUH y SUAF en septiembre son las siguientes:

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre

