Calendario de pagos ANSES: quiénes cobran hoy jueves 28 de agosto.

ANSES-hoy.jpg ANSES cumple un papel fundamental en la protección social y el bienestar de los ciudadanos argentinos, brindando una variedad de servicios y prestaciones para abordar diferentes necesidades.

Calendario de pagos ANSES: quiénes cobran jubilaciones y asignaciones este miércoles 27 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da a conocer, mediante su calendario de pagos de agosto 2025, quiénes cobran según la terminación del DNI (Documento Nacional de Identidad) de cada beneficiario.

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

jubilados pensionados anses (1) La ANSES es una entidad clave para el bienestar social en Argentina, ya que gestiona una gran variedad de beneficios y prestaciones que brindan un sustento económico a millones de personas en diferentes etapas de su vida.

Fechas de pago de ANSES en agosto:

Fechas de pagos de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del miércoles 27 de agosto de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del jueves 28 de agosto de 2025

Fechas de pagos Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 11 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Fechas de pagos Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Fechas de pago del Desempleo Plan 1 (mes a cobrar agosto)