Becas Progresar El Progresar (Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos) brinda apoyo para promover la formación académica y profesional. Se lo conoce popularmente como las Becas Progresar.

Becas Progresar 2025: últimos días para inscribirse al "Progresar Obligatorio"

El próximo lunes 1° de septiembre finalizará el periodo de inscripción de una de las líneas de las Becas Progresar: "Progresar Obligatorio". Las inscripciones comenzaron el 4 de agosto y está destinado a los alumnos regulares del nivel primario y secundario de 16 a 24 años de edad que cumplan con los requisitos del programa.

Para acceder, el trámite se debe realizar en la página web de las Becas Progresar. Recordá que, para postularte, vas a necesitar lo siguiente:

Contar con usuario propio en Mi Argentina . Encontrá más información y los pasos a seguir para crearlo en argentina.gob.ar/miargentina

. Encontrá más información y los pasos a seguir para crearlo en argentina.gob.ar/miargentina Declarar un CBU o CVU a tu nombre

Tener tus datos actualizados en ANSES

Becas Progresar (9) Las Becas Progresar buscan acompañar a los jóvenes para que terminen sus estudios. Hasta el 1 de septiembre se encuentra abierta la Segunda Convocatoria 2025 de la línea Progresar Obligatorio.

Aquellas personas que se inscriban en esta convocatoria recibirán hasta seis cuotas de las Becas Progresar. Es decir, Capital Humano no otorga un retroactivo por el primer semestre del año.

Montos de las Becas Progresar 2025

Por otro lado, mediante la Resolución 388/2025 se confirmó que el monto de las Becas Progresar 2025 seguirá siendo de $35.000 y el tiempo de pago es durante doce (12) cuotas mensuales que se dividen de la siguiente manera:

8 cuotas de $35.000. Un 20 % será retenido sujeto al cumplimiento de la regularidad, validada por tres certificaciones institucionales

2 cuotas estímulo de $35.000. A pagarse al cierre del ciclo lectivo, sujetas a la realización de cursos y/o actividades de extensión formativas

2 cuotas por mérito académico de $35.000. Para quienes finalicen el ciclo lectivo -en diciembre o febrero- sin adeudar materias

Para más información, podés ingresar en el siguiente link: argentina.gob.ar/progresar.

Otras líneas de Becas Progresar

Con la apertura de las inscripciones de la segunda convocatoria para las Becas Progresar 2025, aquellos estudiantes interesados que fueron rechazados en la primera ahora tienen la posibilidad de volver a anotarse durante este segundo llamado. De este modo, el Ministerio de Capital Humano revisará nuevamente si cumplen con las condiciones necesarias para acceder al Plan Progresar.

Las fechas de inscripción de la segunda convocatoria para las otras líneas de las Becas Progresar son: