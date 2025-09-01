ANSES y el Banco Nación confirmaron una excelente noticia para jubilados: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Banco Nación confirmaron una novedad por la que se verán beneficiados exclusivamente todos los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en esta entidad bancaria.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Banco Nación confirmaron una novedad por la que se verán beneficiados exclusivamente todos los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en esta entidad bancaria.
Esta serie de beneficios arranca el 1 de septiembre, destacaron desde ANSES y el Banco Nación y resaltaron que uno de ellos consiste en poder hacer que su jubilación aumente, sin necesidad de trámites.
Uno de los beneficios anunciados por el Banco Nación y que alcanzará a los jubilados y pensionados es la Cuenta Remunerada. Esto consiste en la misma metodología que usan las billeteras virtuales.
Según lo confirmado por el Banco Nación y ANSES, por el solo hecho de tener dinero en la cuenta, los jubilados y pensionados podrás generar rendimientos que se acreditarán todos los días y a una tasa del 32% anual.
Esto le permitirá a todos los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES sumar unos pesos a su jubilación mes a mes. Pero no es el único beneficio al que podrán acceder desde septiembre.
Asimismo, desde ANSES explicaron que los jubilados y pensionados van a poder acceder a un 5% de reintegro adicional en las compras que hagan en supermercados.
Este beneficio será de lunes a viernes y funcionará hasta el 30 de septiembre, señalaron desde ANSES y agregaron que solo funcionará para aquellos jubilados que paguen con tarjetas de débito Mastercard o de crédito Visa o Mastercard a través de "BNA+ MODO".
Entre los supermercados que se han unido para dar este beneficio de ANSES y del Banco Nación a jubilados se encuentran: ChangoMás, Vea, Disco, Jumbo, Carrefour, Coto, La Anónima y Josimar, aunque se espera que se unan otros supermercados.
Desde ANSES también recordaron que los jubilados tienen otros beneficios en comercios de cercanía por los que se les reintegra hasta el 10% de sus compras. En estos casos, las operaciones deben ser hechas los lunes y, si bien, no hay límites en la cantidad de transacciones, sí hay tope y es de $1.000 por cada compra hecha.