ANSES y el Banco Nación confirmaron una excelente noticia para jubilados: de qué se trata

Según lo confirmado por el Banco Nación y ANSES, por el solo hecho de tener dinero en la cuenta, los jubilados y pensionados podrás generar rendimientos que se acreditarán todos los días y a una tasa del 32% anual.

Esto le permitirá a todos los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES sumar unos pesos a su jubilación mes a mes. Pero no es el único beneficio al que podrán acceder desde septiembre.

Banco Nación jubilados y pensionados de ANSES ANSES y el Banco Nación se aliaron en cuanto a los beneficios del organismo social

El otro beneficio de ANSES para todos los jubilados

Asimismo, desde ANSES explicaron que los jubilados y pensionados van a poder acceder a un 5% de reintegro adicional en las compras que hagan en supermercados.

Este beneficio será de lunes a viernes y funcionará hasta el 30 de septiembre, señalaron desde ANSES y agregaron que solo funcionará para aquellos jubilados que paguen con tarjetas de débito Mastercard o de crédito Visa o Mastercard a través de "BNA+ MODO".

Entre los supermercados que se han unido para dar este beneficio de ANSES y del Banco Nación a jubilados se encuentran: ChangoMás, Vea, Disco, Jumbo, Carrefour, Coto, La Anónima y Josimar, aunque se espera que se unan otros supermercados.

gondolas inflacion supermercado Los jubilados tendrán un beneficio adicional en supermercados desde el 1 de septiembre Cristian Lozano

ANSES: otros beneficios para jubilados

Desde ANSES también recordaron que los jubilados tienen otros beneficios en comercios de cercanía por los que se les reintegra hasta el 10% de sus compras. En estos casos, las operaciones deben ser hechas los lunes y, si bien, no hay límites en la cantidad de transacciones, sí hay tope y es de $1.000 por cada compra hecha.