El Banco Nación reveló el precio del dólar este lunes 1 de septiembre cuando empiecen las operaciones

En tanto, el resto de los bancos también dio a conocer a cuánto venderán cada dólar. Estos son los valores que confirmaron:

Banco Galicia: $1.360

Banco ICBC: $1.357

Banco BBVA: $1.354

Banco Supervielle: $1.370

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.365

Banco Patagonia: $1.360

Banco Hipotecario: $1.360

Banco Santander: $1.365

Brubank: $1.359

Banco Credicoop: $1.365

Banco Macro: $1.360

Banco Piano: $1.360

dolares, banco nacion (3).jpg El dólar y su precio fueron confirmados por el Banco Nación

Las opciones del Banco Nación para los ahorristas en dólares

Además de poder realizar inversiones, el Banco Nación tiene una opción muy popular para aquellos clientes con un perfil más conservador. Esta se trata del plazo fijo en dólares, que paga una tasa de interés del 2,50% anual

De hecho, desde la eliminación del cepo cambiario, el plazo fijo en dólares se ha convertido en una de las opciones más utilizadas por los ahorristas. Por eso mismo es que el Banco Nación la llevó a un 2,50% anual de rendimiento contra el 0,50% que tenía antes. Sin embargo, a pesar de esa suba, sigue estando muy lejos de la tasa de interés del plazo fijo en pesos que, en la actualidad, es del 44%.