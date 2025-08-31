El Banco Nación reveló el precio del dólar este lunes 1 de septiembre cuando empiecen las operaciones

El Banco Nación confirmó el precio con el que el dólar arrancará a la venta este lunes 1 de septiembre. El dato fue revelado por el Banco Central.
La semana pasada el dólar tuvo fuertes subidas y bajadas, aunque cerró con una tendencia alcista. En ese sentido, el Banco Nación, que es casi como una guía para el resto de las entidades, reveló a cuánto se venderá el dólar en cada una de sus sucursales y por home banking.
Desde el Banco Nación expresaron que el precio del dólar este lunes arrancará en $1.360, que es el valor con el que cerró el último día hábil de agosto.
En tanto, el resto de los bancos también dio a conocer a cuánto venderán cada dólar. Estos son los valores que confirmaron:
Además de poder realizar inversiones, el Banco Nación tiene una opción muy popular para aquellos clientes con un perfil más conservador. Esta se trata del plazo fijo en dólares, que paga una tasa de interés del 2,50% anual
De hecho, desde la eliminación del cepo cambiario, el plazo fijo en dólares se ha convertido en una de las opciones más utilizadas por los ahorristas. Por eso mismo es que el Banco Nación la llevó a un 2,50% anual de rendimiento contra el 0,50% que tenía antes. Sin embargo, a pesar de esa suba, sigue estando muy lejos de la tasa de interés del plazo fijo en pesos que, en la actualidad, es del 44%.