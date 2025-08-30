Confirmado el precio del dólar este lunes 1 de septiembre cuando abran los bancos

Luego de haber llegado al récord de $1.375 hace unas semanas, la cotización del dólar pasó por varias bajas en su precio y arrancó la semana pasada a $1.310. Sin embargo, sobre el cierre de la semana tuvo algunos aumentos y terminó con una tendencia alcista.
Esta situación con el dólar llevó a que algunos bancos confirmaran que el dólar tendrá un precio de $1.360 cuando este lunes 1 de septiembre comiencen las operaciones cambiarias.
Según los datos confirmados por cada entidad bancaria al Banco Central, los precios de venta de dólares, en el momento de la apertura de las operaciones cambiarias, serán los siguientes para este lunes 1 de septiembre:
Una de las inversiones más conocidas y utilizadas en todos los bancos es el plazo fijo en dólares. Con esta operación, las entidades buscan que los ahorristas que compran monera norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.
Además de esta inversión, algunos bancos están ofreciendo cajas de ahorro remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado. Estas pagan un porcentaje menor de ganancia, aunque se puede sacar el dinero en cualquier momento, lo que resulta un punto muy a favor de aquellos ahorristas que optan por esta posibilidad.