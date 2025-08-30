Confirmado el precio del dólar este lunes 1 de septiembre cuando abran los bancos

dolares (2)

Precio del dólar en cada banco este lunes 1 de septiembre

Según los datos confirmados por cada entidad bancaria al Banco Central, los precios de venta de dólares, en el momento de la apertura de las operaciones cambiarias, serán los siguientes para este lunes 1 de septiembre:

Banco Nación: $1.360

Banco Galicia: $1.360

Banco ICBC: $1.357

Banco BBVA: $1.354

Banco Supervielle: $1.370

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.365

Banco Patagonia: $1.360

Banco Hipotecario: $1.360

Banco Santander: $1.365

Brubank: $1.359

Banco Credicoop: $1.365

Banco Macro: $1.360

Banco Piano: $1.360

dolares bancos

Opciones para hacer con los dólares en el banco

Una de las inversiones más conocidas y utilizadas en todos los bancos es el plazo fijo en dólares. Con esta operación, las entidades buscan que los ahorristas que compran monera norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.

Además de esta inversión, algunos bancos están ofreciendo cajas de ahorro remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado. Estas pagan un porcentaje menor de ganancia, aunque se puede sacar el dinero en cualquier momento, lo que resulta un punto muy a favor de aquellos ahorristas que optan por esta posibilidad.