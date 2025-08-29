El dólar oficial cerró agosto con una caída del 1,1% en el mes y terminó en $1.360 para la venta

dolares, cotizacion

Qué pasó con el resto de las cotizaciones en relación al dólar oficial

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se posicionó en $1.341,023 para la venta. La mayor cotización alcanzó los $1.360.

En tanto que el dólar blue también bajó pero en este caso solo 5 pesos. De esta manera, se comercializó este viernes a $1.325 para la compra y $1.345 para la venta, con una caída del 0,38%. En Mendoza se vendió 4 pesos más caro en las cuevas del microcentro.

El dólar mayorista se ofreció a $1.343 con un incremento del 0,5%. En agosto, bajó 2,2%.

En relación a la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP tuvo un alza de apenas el 0,5% y alcanzó los $1.351,07, y el Contado con Liquidación (CCL) avanzó 0,6% hasta los $1.356,06.

El dólar turista finalizó a $1.768 con una variación positiva del 1,2%.