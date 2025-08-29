Inicio Economía Dólar
El dólar oficial cerró agosto con una caída del 1,1% en el mes y terminó en $1.360 para la venta

El dólar oficial se recuperó en el cierre de la semana financiera y aumentó 15 pesos en el Banco Nación. El blue, en tanto, cayó 5 pesos

Por UNO
El dólar blue se ofreció este viernes a $1.349 para la venta en la city mendocina.

Con esta última suba, el dólar oficial cerró el último día hábil de agosto con una cotización 1,1% más baja que durante el arranque del mes. La moneda estadounidense se mantuvo prácticamente estable y apenas retrocedió después de la aceleración registrada en julio, cuando aumentó 14% en el balance mensual.

En lo que va del 2025, registra un incremento acumulado cercano al 30% que ocurrió en gran medida a partir de mediados de abril, cuando se dispuso la liberación del cepo cambiario de parte del gobierno libertario.

Qué pasó con el resto de las cotizaciones en relación al dólar oficial

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se posicionó en $1.341,023 para la venta. La mayor cotización alcanzó los $1.360.

En tanto que el dólar blue también bajó pero en este caso solo 5 pesos. De esta manera, se comercializó este viernes a $1.325 para la compra y $1.345 para la venta, con una caída del 0,38%. En Mendoza se vendió 4 pesos más caro en las cuevas del microcentro.

El dólar mayorista se ofreció a $1.343 con un incremento del 0,5%. En agosto, bajó 2,2%.

En relación a la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP tuvo un alza de apenas el 0,5% y alcanzó los $1.351,07, y el Contado con Liquidación (CCL) avanzó 0,6% hasta los $1.356,06.

El dólar turista finalizó a $1.768 con una variación positiva del 1,2%.

