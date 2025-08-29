Fin del alegato fiscal contra Walter Bento: "El daño ya está hecho, nos queda dar respuesta"

Walter Bento-testimonios juicio Walter Bento continúa siendo juzgado por el cobro de coimas en Mendoza. Télam

La exposición de la fiscal André: "Se trata de una organización criminal"

La magistrada mencionó que se realizaron "100 audiencias probatorias, pasaron 300 testigos aproximadamente, hay cientos de miles de páginas y decenas de terabytes de información digital. Estas pruebas han ido reforzando permanentemente la tesis acusatoria".

"Esta causa es la de una organización criminal que desde el interior de este mismo edificio se dedicó a lo largo de los años a cometer distintos delitos que tenía como epicentro el cobro de sobornos a cambio de resoluciones judiciales. Esta es la causa de las coimas en la Justicia Federal", analizó la fiscal.

En el fin de su alegato, concluyó que "es la causa del juez federal que cobraba coimas a cambio de libertades, prisiones domiciliarias, faltas de mérito y otros beneficios. Y es, por supuesto, una causa de corrupción. El daño ya está hecho, lo que nos queda por hacer es dar respuesta a ese daño".

El megajuicio continuará el próximo 10 de septiembre, con la exposición de cada uno de los abogados de la treintena de procesados. Según comentaron fuentes judiciales, está previsto que los defensores de Walter Bento y su familia expongan en último turno, es decir, cerca de fin de año.

Coimas en Mendoza y su vínculo con Walter Bento

A mediados de 2020 el supuesto empresario Diego Aliaga estuvo desaparecido y luego fue encontrado asesinado.

Más allá de la conmoción por su crimen, comenzó a levantarse el rumor de que el hombre tenía contactos para sacar a presos acusados de contrabando y narcotráfico en la Justicia Federal.

A fines de ese año, un sospechoso de financiar una narcobanda -Walter Bardinella Donoso- fue detenido y en su celular se encontraron conversaciones que alimentaron esa hipótesis.

juicio a Walter Bento 14 de noviembre 2023 b.jpg El megajuicio contra Walter Bento lleva un puñado de años de desarrollo. Cristian Lozano/Diario UNO.

Allanamientos, detenciones e imputaciones

El fiscal federal Dante Vega estuvo siguiendo la pista hasta que decidió ordenar allanamientos, detenciones e imputaciones que se concretaron el 5 de mayo de 2021.

Entre los sospechosos se encontraban el juez federal Walter Bento -actualmente destituido y detenido-, su esposa Marta Boiza y un puñado de abogados. La investigación no cesó allí, ya que hubo otros avances e imputaciones a medida que pasaban los meses.

En líneas generales, la pesquisa sostiene que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicaba a gestionar coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarias o la libertad.

Aliaga habría sido la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles. Luego comenzaban a ser representados por alguno de los abogados acusados que presentaban escritos para que el magistrado dictaminara la salida de la cárcel.

walter bento preso esposas 3.jpg Walter Bento está preso, esperando la resolución del juicio. Foto: Nicolás Ríos / Diario UNO

El fiscal Vega cuenta con un centenar de testigos para sostener su acusación, además de mensajes y llamadas -generalmente mediante la aplicación Telegram- donde los sospechosos hacían referencia a los sobornos y al juez Walter Bento con algunos eufemismos.

Del otro lado, los abogados defensores sostienen que es una causa que fue armada contra el magistrado por cuestiones políticas.

Por otro lado, la acusación consideró que Walter Bento y su clan familiar se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, según la Fiscalía Federal, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercio en que invirtió.