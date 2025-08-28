La Procuración dictaminó contra una comunidad mapuche por desalojo de tierras en Mendoza

Argumentó que deberían dictarse nuevas sentencias "porque en las existentes no se aplicó el derecho consuetudinario del pueblo mapuche".

INAI Mapuches Mendoza.jpg Descendientes de mapuches reclaman terrenos en Mendoza.

El planteo de mapuches fue considerado "improponible"

El dictamen de la Procuración General fechado el 26 de este mes aconsejó el rechazo in limine (es decir, sin la necesidad de analizar el planteo por considerarlo improponible).

De ahora en más se espera el fallo definitivo de la Suprema Corte de Justicia que deberán emitir, sin plazo a la vista, los jueces Omar Palermo, Julio Gómez y Dalmiro Garay.

Dalmiro Garay en Canal 7.JPG Dalmiro Garay, presidente de la Corte, votará en el fallo por la pretensión de una comunidad mapuche de revisar fallos anteriores.

Los planteos judiciales de diversas comunidades mapuches por la posesión de terrenos en Mendoza han derivado en varias sentencias.

También en presentaciones del Gobierno de Mendoza, en épocas de la gestión de Rodolfo Suarez, contra las decisiones del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y por la recuperación de terrenos en diversos lugares de Mendoza, como San Rafael.

En el caso "Comunidad Lof Epv Levfv y otros en juicio Valles Mendocinos SA y Altos Cerros SA contra Alfredo Néstor Márquez por desalojo", la Procuración General de la Suprema Corte rechazó la pretensión de esa comunidad mapuche de revisar fallos judiciales adversos de modo inmediato, sin haber analizado el expediente por considerarla "improponible".