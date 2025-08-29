plazo fijo en pesos, bancos, tasa de interes

Plazo fijo: cuánto ofrece cada banco

Con el último aumento en el plazo fijo ofrecido por los bancos, las tasas de interés para el plazo fijo a 30 días llega a superar el 50% en algunos bancos. Según un relevamiento hecho en cada una de las entidades, los rendimientos actuales son los siguientes:

Banco Nación: 47%

Santander Argentina: 38%

Galicia: 44%

Provincia de Buenos Aires: 50%

BBVA Argentina: 51%

Banco Macro: 53,50%

Banco Hipotecario: 48,50%

Banco Credicoop: 47%

ICBC Argentina: 47,70%

Banco Ciudad: 35%

Más allá de estas subidas, no se descarta que en septiembre se vuelva a dar otro incremento para incentivar los depósitos en pesos y así evitar que haya presión sobre el precio del dólar antes de las elecciones.

plazo fijo, banco nacion

La otra opción al plazo fijo

Además del plazo fijo en pesos, los bancos también ofrecen otra alternativa y es la de cuentas remuneradas. La tasa de interés de esta es mucho menor al del plazo fijo, pero la diferencia es que su funcionamiento es como el de las billeteras virtuales, ya que otorgan dinero por el solo hecho de poseer pesos en las cajas de ahorro.