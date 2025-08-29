Inicio Economía Banco Nación
El Banco Nación ratificó su transformación para compras online con tarjetas de crédito

Las tarjetas de crédito Mastercard del Banco Nación funcionan de modo seguro y sencillo para compras online a través del desarrollo tecnológico Click to Pay

Por José Luis Verderico [email protected]
Banco Nación y sus tarjetas de crédito Mastercard innovan en compras online.

El Banco Nación se convirtió en la primera entidad bancaria de la Argentina y de la región en registrar sus tarjetas de crédito Mastercard en “Click to Pay”.

Se trata de un desarrollo tecnológico que permite realizar compras de manera online de modo más seguro, rápido y simple con Mastercard del Banco Nación sin que sea necesario ingresar los datos de la tarjeta en cada operación comercial.

El denominado “Click to Pay” es una solución internacional desarrollada bajo el estándar EMV® Secure Remote Commerce (SRC).

Almacena la información de forma protegida y unifica el proceso de pago en múltiples comercios electrónicos adheridos.

El Banco Nación garantiza compras online seguras y protección de datos con sus tarjetas de crédito Mastercard gracias a Click to Pay.

Banco Nación y un desarrollo seguro para compras online

Esta innovación tecnológica es posible gracias al trabajo conjunto entre el Banco Nación, la Red Link y Mastercard.

Estas tres marcas han consolidado una alianza estratégica que potencia la modernización del ecosistema de pagos digitales en la Argentina.

“Ser los primeros en habilitar nuestras tarjetas en ‘Click to Pay’ es un orgullo y un reflejo del compromiso por innovar en beneficio de los clientes. Este paso fortalece la seguridad de las transacciones y mejora sustancialmente la experiencia de compra en línea”, afirmó el gerente General del Banco Nación, Gastón Álvarez.

Con esta iniciativa, el Banco Nación ratificó su liderazgo en la transformación digital, impulsando soluciones de vanguardia que promueven la inclusión financiera y acompañan la evolución de los hábitos de consumo.

