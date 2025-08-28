Inicio Sociedad Banco Nación
Banco Nación: este viernes vuelve la promoción más esperada por todos

Banco Nación y MODO tienen un gran beneficio a lo largo de todo el fin de semana: hasta 12 cuotas sin interés y 25% de descuento sin tope de reintegro

Banco Nación viernes: una promo muy querida por todos.

Este viernes 29 de agosto regresa una de las promociones más esperadas del Banco Nación. Aquellos que usen la billetera virtual MODO BNA+ obtendrán un descuento del 25% sin tope de reintegro en indumentaria, accesorios y calzado de reconocidas marcas. El beneficio incluye además la posibilidad de pagar hasta en 12 cuotas sin interés.

Esta promoción estará vigente este viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de agosto. Es válida en Argentina para compras pagadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA en marcas y comercios adheridos (ver más abajo) hasta el 30 de septiembre.

Banco Nacion promocion Viernes.jpg
Banco Nación viernes: regresa una promo muy esperada por todos.

Este beneficio incluye compras presenciales a través de la billetera virtual MODO BNA+, escaneando el QR de MODO y seleccionando como medio de pago las tarjetas de crédito participantes. Un dato no menor es que están incluidas las tarjetas de débito. Así figura en el sitio oficial el Banco Nación, que tiene otras promociones como las de combustibles y en diferentes supermercados.

Cuándo se deposita el reintegro de MODO BNA+

El reintegro que ofrece la promoción durante todo este fin de semana Banco Nación MODO (sin tope) se puede ver reflejado en hasta dos resúmenes posteriores a la compra en la cuenta del titular de una tarjeta de crédito.

Por ejemplo: si una persona compra un par de zapatillas por la suma de $100.000 y paga con MODO BNA+ tendrá $25.000 de descuento, por lo que finalmente pagará $75.000. Además podrá elegir pagar hasta en 12 cuotas sin interés (con 0% de tasa nominal anual) como financiación. Si el cliente eligiera pagar en 12 veces, serán entonces 12 cuotas de $6.250.

Banco Nacion shopping indumentaria
Los días viernes, sábado y domingo Banco Nación tiene una promo muy conveniente en indumentaria.

Comercios adheridos a la promoción de Banco Nación MODO BNA+

  • Birkenstock
  • Bowen
  • Broer
  • Capitán Yo
  • CAT
  • Cheeky
  • Como quieres
  • Crocs
  • Desiderata
  • Devré
  • EVA
  • Grisino
  • Hush Puppies
  • Hunterville
  • In Crescendo
  • La Restinga
  • Lázaro
  • Luz de Mar
  • Macowens
  • Mistral
  • Montagne
  • New Balance
  • On Sports
  • Pato Pampa
  • Protoype
  • Under armour
  • Vaypol y City Sneakers
  • Ver
  • VIA UNO
  • VIAMO
  • Waiting
  • Yagmour

Diario UNO aclara que no tiene relación comercial con las empresas, comercios y marcas nombradas en esta nota.

