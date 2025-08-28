Banco Nación: este viernes vuelve la promoción más esperada por todos

Esta promoción estará vigente este viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de agosto. Es válida en Argentina para compras pagadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA en marcas y comercios adheridos (ver más abajo) hasta el 30 de septiembre.

Banco Nacion promocion Viernes.jpg Banco Nación viernes: regresa una promo muy esperada por todos. Freepik.

Este beneficio incluye compras presenciales a través de la billetera virtual MODO BNA+, escaneando el QR de MODO y seleccionando como medio de pago las tarjetas de crédito participantes. Un dato no menor es que están incluidas las tarjetas de débito. Así figura en el sitio oficial el Banco Nación, que tiene otras promociones como las de combustibles y en diferentes supermercados.