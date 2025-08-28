Se estrenó a mediados de abril de 2025 y cada uno de los seis capítulos de la serie de Netflix, tiene una duración aproximada de entre 40 y 50 minutos.

Netflix: qué pasa en la serie La cúpula de cristal

Los usuarios de Netflix se conmueven cuando ven esta serie, que tiene como protagonista a Lejla (Leonie Vincent), quién se adueña de una historia dramática, en la que entran en juego todos los sentidos. Esta psicóloga forense investiga la desaparición de la hija de una amiga, a la vez que va experimentando situaciones que vivió en el pasado. Lejla fue secuestrada cuando era chica y los recuerdos que parecía que estaban ocultos, comienzan a aparecer en su cabeza mientras avanza en la investigación. Superar los traumas que vivió en su infancia, también es un obstáculo para poder resolver la desaparición de la hija de su amiga.

Reparto de La cúpula de cristal, serie de Netflix

Leonie Vincent (Lejla Ness)

Johan Hedenberg (Valter Ness)

Johan Rheborg (Tomás Ness)

Farzad Farzaneh (Dijo)

Ia Lanhammer (Jorun)

Cecilia Nilsson (Kristina)

Tráiler de La cúpula de cristal, serie de Netflix

Dónde ver la serie La cúpula de cristal, según la zona geográfica