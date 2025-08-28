Está en Netflix y relata un escándalo que sacudió al mundo en 9 capítulos

Netflix se ha encargado de generar un catálogo de series y películas para todos los gustos. Una serie ha logrado conquistar al mundo con un escandaloso relato, el cual se encuentra basado en hechos reales, y que tan solo consta de un total de 9 capítulos: Inventando a Anna.

Toda oferta de producción estadounidense, tanto de series y películas, de cualquier tipo de género, son las historias más top y exitosas que nos podemos topar dentro del catálogo de Netflix. Esta serie se convirtió en una ficción que atrapó a los suscriptores desde el minuto uno con una historia basada en hechos reales, conocida por el mundo entero, pero esta vez con un toque nunca antes visto.

inventando a anna 2
La serie trae a Netflix la vida de una mujer que se hizo pasar por una multimillonaria

La serie sumó a Netflix la historia de Anna Delvey, mujer que se presentaba como la heredera alemana de una fortuna estimada en unos US$67 millones, que vivía una vida de lujos, con hoteles 5 estrellas y constantes viajes. Su presencia en el catálogo de series y películas, no pasó inadvertida, y es que entre los dramas basados en hechos reales, es una de las ofertas más recomendadas.

9 capítulos le bastaron a esta serie para que los suscriptores quedaran atrapados con este drama, que relata a la perfección este escándalo que recorrió al mundo entero, y que arrasó dentro de Netflix. Cada uno de estos capítulos dura apenas una hora, por lo que además de tratarse de una oferta muy atractiva por su relato, es de las más rápidas de ver en la plataforma.

La llegada de esta serie al catálogo de series y películas de Netflix ocurrió a mediados del 2022, y desde entonces es uno de los dramas basados en hechos reales más elegidos de esta plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Inventando a Anna

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie escandalosa de 9 capítulos, Inventando a Anna centra su historia en: "¿Empresaria audaz o artista del fraude? Una reportera se mete a investigar a Anna Delvey, quien convenció a toda la élite de Nueva York de que era una heredera alemana".

La serie de Netflix lo tiene todo: es corta y trae un drama basado en hechos reales.

inventando a anna 1
La crítica especializada catalogó a esta serie como uno de los mejores dramas de Netflix al momento de su estreno

Reparto de Inventando a Anna, serie de Netflix

  • Julia Garner como Anna “Delvey” Sorokin
  • Anna Chlumsky como Vivian Kent
  • Arian Moayed como Todd Spodek
  • Katie Lowes como Rachel Williams
  • Alexis Floyd como Neff Davis
  • James Cusati-Moyer como Val
  • Anders Holm como Jack
  • Anna Deavere Smith como Maud

Dónde ver la película Inventando a Anna, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Inventando a Anna se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Inventing Anna se puede ver en Netflix.
  • España: ¿Quién es Anna? se puede ver en Netflix.

