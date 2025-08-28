Está en Netflix y relata un escándalo que sacudió al mundo en 9 capítulos

9 capítulos le bastaron a esta serie para que los suscriptores quedaran atrapados con este drama, que relata a la perfección este escándalo que recorrió al mundo entero, y que arrasó dentro de Netflix. Cada uno de estos capítulos dura apenas una hora, por lo que además de tratarse de una oferta muy atractiva por su relato, es de las más rápidas de ver en la plataforma.

La llegada de esta serie al catálogo de series y películas de Netflix ocurrió a mediados del 2022, y desde entonces es uno de los dramas basados en hechos reales más elegidos de esta plataforma.

Embed - Inventando a Anna | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Inventando a Anna

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie escandalosa de 9 capítulos, Inventando a Anna centra su historia en: "¿Empresaria audaz o artista del fraude? Una reportera se mete a investigar a Anna Delvey, quien convenció a toda la élite de Nueva York de que era una heredera alemana".

La serie de Netflix lo tiene todo: es corta y trae un drama basado en hechos reales.

inventando a anna 1 La crítica especializada catalogó a esta serie como uno de los mejores dramas de Netflix al momento de su estreno

Reparto de Inventando a Anna, serie de Netflix

Julia Garner como Anna “Delvey” Sorokin

Anna Chlumsky como Vivian Kent

Arian Moayed como Todd Spodek

Katie Lowes como Rachel Williams

Alexis Floyd como Neff Davis

James Cusati-Moyer como Val

Anders Holm como Jack

Anna Deavere Smith como Maud

Dónde ver la película Inventando a Anna, según la zona geográfica