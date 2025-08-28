Esta serie anime llamó mucho la atención de los fans del anime y se convirtió en la más vista en Netflix en cuanto a la animación japonesa.

Según el sitio culturageek.com.ar, Sakamoto Days obtuvo más de 24 millones de reproducciones en Netflix. Esta cifra es increíble ya que, según el gráfico que compartió Anipedia, le saca 16 millones de diferencias a los siguientes puestos.

Netflix: de qué se trata la serie anime Sakamoto Days

Sakamoto Days nos cuenta la historia de un hombre llamado Taro Sakamoto un asesino cuya reputación es tan bien conocida que todo asesino o sicario en el bajo mundo le teme y ahora Taro es toda una leyenda.

sakamoto2 Anime récord. Sakamoto Days es la serie anime más elegida del mundo en Netflix.

Pero este estilo de vida no es algo que dure para siempre y para Taro llegó un momento donde le dijo adiós, pues este legendario asesino se retiró de esta vida después de enamorarse de una encantadora mujer que trabajaba en una tienda de conveniencia.

Actualmente, Taro vive una vida tranquila con su esposa, su hija y su modesto negocio, pero su mala fama aún le precede y ahora nuestro protagonista completamente cambiado por la tranquila vida que llevaba tendrá que enfrentarse a un sin fin de criminales que desean ponerle fin a sus días llenos de paz. Sakamoto Days nos promete una historia refrescante, divertida y fuera de lo convencional.

Netflix: miembros del elenco de voz de la serie anime Sakamoto Days

Tomokazu Sugita como Taro Sakamoto

Nobunaga Shimazaki como Shin Asakura

Ayane Sakura como Lu Xiaotang

Nao Toyama como Aoi Sakamoto

Hina Kino como Hana Sakamoto

Ryota Suzuki como Heisuke Mashimo

Miyari Nemoto como Piisuke

Trailer de la serie anime Sakamoto Days

Embed - Sakamoto Days | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie anime Sakamoto Days, según la zona geográfica

Latinoamérica: la serie anime Sakamoto Days se puede ver en Netflix .

Sakamoto Days se puede ver en . Estados Unidos: la serie anime Sakamoto Days se puede ver en Netflix .

Sakamoto Days se puede ver en . España: la serie anime Sakamoto Days se puede ver en Netflix.