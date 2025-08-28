Las críticas de los expertos que recibió esta cinta polaca fueron mixtas, aunque los usuarios que tuvieron la oportunidad de verla, coinciden que vale la pena verla.

Con una duración de una hora y 52 minutos, Los a colores del mal: Rojo se estrenó en la plataforma de Netflix en mayo de 2024.

netflix-pelicula-los-colores-del-mal-rojo-streaming La película de Netflix es una de las más vistas de los últimos tiempos.

Netflix: de qué trata la película Los colores del mal: Rojo

La película de Netflix conmociona a los usuarios con una trama que tiene a dos mujeres asesinadas en circunstancias muy parecidas, pero con el detalle de las muertes se produjeron con 15 años de diferencia. La muerte idéntica de dos mujeres mantiene intranquilo a los investigadores, sobre todo al fiscal Leopoldo Bilski (Jakub Gierszat), que le quita el sueño de la manera que están vinculados los crímenes, por lo que intentará revelar a toda costa la verdad.

netflix-pelicula-los-colores-del-mal-streaming La película de Netflix ha sido muy aclamada por los suscriptores.

Reparto de Los colores del mal: Rojo, película de Netflix

Jakub Gierszat (Leopold Bilski)

Maja Ostaszewska (Helena Bogucka)

Zofia Jastrzebska (Monika Bogucka)

Andrzej Konopka (Tadeusz Dubiela)

Przemyslaw Bluszcz (Lukasz Kazarski Kazar)

Wojciech Zielinski (Waldemar Mila)

Andrzej Zielinski (Roman Bogucki)

Jan Wieteska (Mario Dubiela)

Tráiler de Los colores del mal: Rojo, película de Netflix

Embed - LOS COLORES DEL MAL: ROJO | TRAILER ESPAÑOL | 29 Mayo/24 - NETFLIX

Dónde ver la película Los colores del mal: Rojo, según la zona geográfica