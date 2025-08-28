La película de Netflix acapara con toda la atención de todos los usuarios.

La película de Netflix acapara con toda la atención de todos los usuarios.

Hoy por hoy hay un inmenso abanico de propuestas para elegir en la plataforma de Netflix. Y dentro del género dramático, uno de los más buscados, brilla de sobremanera la película Los colores del mal: Rojo, que está rompiendo entre todas las series y películas.

Esta película polaca de 2024 es dueña de una historia impactante y aterradora, que tiene una trama digna de ver y disfrutar en la recta final de agosto de 2025.

Con un elenco de lujo y un papel protagónico de Jakub Gierszat qué sorprendió a todo el mundo, esta película de Netflix es una de esas producciones de suspenso e intriga que no dejan moverte de la pantalla.

Las críticas de los expertos que recibió esta cinta polaca fueron mixtas, aunque los usuarios que tuvieron la oportunidad de verla, coinciden que vale la pena verla.

Con una duración de una hora y 52 minutos, Los a colores del mal: Rojo se estrenó en la plataforma de Netflix en mayo de 2024.

La película de Netflix es una de las más vistas de los últimos tiempos.

Netflix: de qué trata la película Los colores del mal: Rojo

La película de Netflix conmociona a los usuarios con una trama que tiene a dos mujeres asesinadas en circunstancias muy parecidas, pero con el detalle de las muertes se produjeron con 15 años de diferencia. La muerte idéntica de dos mujeres mantiene intranquilo a los investigadores, sobre todo al fiscal Leopoldo Bilski (Jakub Gierszat), que le quita el sueño de la manera que están vinculados los crímenes, por lo que intentará revelar a toda costa la verdad.

La película de Netflix ha sido muy aclamada por los suscriptores.

Reparto de Los colores del mal: Rojo, película de Netflix

  • Jakub Gierszat (Leopold Bilski)
  • Maja Ostaszewska (Helena Bogucka)
  • Zofia Jastrzebska (Monika Bogucka)
  • Andrzej Konopka (Tadeusz Dubiela)
  • Przemyslaw Bluszcz (Lukasz Kazarski Kazar)
  • Wojciech Zielinski (Waldemar Mila)
  • Andrzej Zielinski (Roman Bogucki)
  • Jan Wieteska (Mario Dubiela)

Tráiler de Los colores del mal: Rojo, película de Netflix

Dónde ver la película Los colores del mal: Rojo, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Los colores del mal: Rojo se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Los colores del mal: Rojo se puede ver en Netflix.
  • España: la película Los colores del mal: Rojo se puede ver en Netflix.

