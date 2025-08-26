Diario de un gigoló cuenta con un reparto exquisito, que le dio forma y convirtió en un éxito mundial a esta serie, creada por Sebastián Ortega y dirigida por Mariano Ardanaz.

La serie furor se estrenó en el catálogo de Netflix en septiembre de 2022 y tiene un total de 10 capítulos, que tienen una duración aproximada de entre 45 y 55 minutos cada uno.

Netflix: de qué trata la serie Diario de un gigoló

Emanuel (Jesús Castro) es un apuesto hombre de compañía que comete el error de entrometerse en asuntos familiares de una clienta. Este caballero, que tuvo una infancia muy complicada y ahora es un codiciado escort de lujo, dándolo todo en sus servicios, termina violando la regla fundamental que tiene su trabajo: no enamorarse.

Reparto de la serie Diario de un gigoló

Jesús Castro (Emanuel)

Victoria White (Julia)

Fabiola Campomanes (Ana)

Francisco Denis (Víctor)

Begoña Narváez (Florencia)

Eugenia Tobal (Dolores)

Alosian Vivancos (Abel)

Adriana Barraza (Minou)

Tráiler de la serie Diario de un gigoló

