La actriz Ava Baya interpreta a Alba en la serie de Netflix.

Entre todos los estrenos que la plataforma de Netflix está introduciendo a su catálogo este 2025, la serie Sol negro supo cómo ganarse el respeto de la crítica con una convincente historia dramática, de las más vistas entre todas las series y películas.

Este drama francés brilla entre todas las series y películas y entrega un relato de suspenso y misterio absoluto, perfecto para los usuarios que disfrutan de la intriga en la pantalla.

Liderando un elenco de alto vuelo, la película Sol negro está protagonizada por la actriz francesa Ava Baya, qué interpretando a una madre luchadora y trabajadora, es acusada de asesinato.

Especial para ver entre semana, está serie de Netflix, que es ideal para darse un buen baño de drama y suspenso, cuenta con un total de 6 capítulos, que duran entre 40 minutos y 1 hora aproximadamente. En la plataforma se pueden ver desde el 9 de julio de 2025.

netflix-sol-negro-serie
La actriz francesa Ava Baya es acusada de homicidio en esta serie de Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Sol negro

La trama de la película centra su historia en Alba (Ava Baya), una mujer que ha luchado más de la cuenta por dejar de lado un duro pasado y comienza a trabajar en un lugar de producción de rosas. Pero todo cambia abruptamente cuando su patrón es asesinado y ella es señalada como una posible asesina. ¿El motivo? Un secreto muy bien guardado salió a la luz y un testamento que incluye a Alba, podría ser el desencadenante del homicidio.

netflix-serie-sol-negro-streaming
La serie de Netflix, uno de los mejores dramas, aumenta su suspenso a medida que se acerca el final.

Reparto de Sol negro, serie de Netflix

  • Ava Baya (Alba)
  • Amina Ben Ismail (Noor)
  • Isabelle Adjani (Béatrice)
  • Thibault de Montalembert (Arnaud)
  • Simon Ehrlacher (Valentín)
  • Guillaume Gouix (Mathieu)
  • Claire Romain (Manon)

Tráiler de Sol negro, serie de Netflix

Embed - Sol Negro | Tráiler en Español (Serie de Netflix)

Dónde ver la serie Sol negro, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Sol negro se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Under a dark sun se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Sol negro se puede ver en Netflix.

