Especial para ver entre semana, está serie de Netflix, que es ideal para darse un buen baño de drama y suspenso, cuenta con un total de 6 capítulos, que duran entre 40 minutos y 1 hora aproximadamente. En la plataforma se pueden ver desde el 9 de julio de 2025.

netflix-sol-negro-serie La actriz francesa Ava Baya es acusada de homicidio en esta serie de Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Sol negro

La trama de la película centra su historia en Alba (Ava Baya), una mujer que ha luchado más de la cuenta por dejar de lado un duro pasado y comienza a trabajar en un lugar de producción de rosas. Pero todo cambia abruptamente cuando su patrón es asesinado y ella es señalada como una posible asesina. ¿El motivo? Un secreto muy bien guardado salió a la luz y un testamento que incluye a Alba, podría ser el desencadenante del homicidio.

netflix-serie-sol-negro-streaming La serie de Netflix, uno de los mejores dramas, aumenta su suspenso a medida que se acerca el final.

Reparto de Sol negro, serie de Netflix

Ava Baya (Alba)

Amina Ben Ismail (Noor)

Isabelle Adjani (Béatrice)

Thibault de Montalembert (Arnaud)

Simon Ehrlacher (Valentín)

Guillaume Gouix (Mathieu)

Claire Romain (Manon)

Tráiler de Sol negro, serie de Netflix

Embed - Sol Negro | Tráiler en Español (Serie de Netflix)

Dónde ver la serie Sol negro, según la zona geográfica