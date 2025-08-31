Es oficial: dos tiendas argentinas ya venden televisores, monitores y celulares a precios de Chile y de tiendas chinas

Esto es posible debido a que Tierra del Fuego goza con exenciones impositivas, pero hasta el momento no se le había permitido la habilitación para vender de manera directa. Ahora sí la tiene y es cómo comprar en Amazon, Temu o Shein. De hecho, estas empresas y las que se unan, serán la competencia directa de estas tiendas e incluso con los precios que se encuentran en Chile.

Por ahora, entre los productos que se pueden conseguir hay teléfonos celulares, monitores, televisores y aires acondicionados. En un simple y rápido relevamiento, se encontraron Smart TV hasta $800.000 más barato que en tiendas físicas. En ese sentido, se pueden consultar las páginas de Mirgor y Newsan que son: https://couriertdf.com/ y www.tiendanewsan.com.ar, donde se puede encontrar un apartado para "ventas courier Tierra del Fuego".

image Las empresas de Tierrra del Fuego ahora pueden vender de manera directa a menor precio que las tiendas físicas de todo el país

Cómo comprar y recibir celulares, televisores o aires desde Tierra del Fuego

Para poder adquirir cualquier tipo de producto desde Tierra del Fuego por sistema courier, hay que ingresar a la plataforma habilitada, que hasta ahora son las de estas dos empresas y completar el registro con los datos personales.

A la hora de comprar un producto de estas tiendas de Tierra del Fuego, se elige que sea por sistema puerta a puerta y se lo abona. En todos los casos se va a enviar una confirmación del pedido y un código de seguimiento para saber dónde está la compra en todo momento y, finalmente, esperar que llegue a su domicilio en un plazo de dos semanas, como máximo.