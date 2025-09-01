Inicio Sociedad ANSES
ANSES sorprende al confirmar cuánto van a cobrar con aumento los pensionados en septiembre

Con el aumento del 1,9%, ANSES ya sabe de cuánto serán los montos que van a cobrar los diferentes pensionados en septiembre del 2025

Marcos Barrera
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ya tiene todo preparado para llevar adelante los pagos de septiembre del 2025, mes en el que los beneficiarios van a recibir un aumento del 1,9%. De esta manera, el organismo comandado por Fernando Bearzi sabe cuánto van a cobrar los diferentes pensionados.

Desde junio del 2024, los aumentos de ANSES son mensuales luego de entrar en vigencia la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) donde se toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás -en este caso julio- para aplicar el incremento en jubilaciones, pensiones y asignaciones.

ANSES pensionados calendario de pagos de agosto
Las jubilaciones aumentarán un 1,9% en septiembre de 2025, según la movilidad jubilatoria implementada desde abril de 2024.

ANSES confirmó el monto de los haberes de los distintos pensionados

ANSES le aplicará a los diferentes pensionados en septiembre del 2025 un aumento del 1.9% y de esta manera los diferentes titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) y los de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ya saben cuál será el monto a recibir en el noveno mes del año.

Vale recordar que los beneficiarios de PNC (Pensiones No Contributivas) con hijos menores de 18 años que reciben una asignación familiar también pueden cobrar la ayuda escolar presentando el correspondiente certificado de escolaridad en ANSES.

ANSES jubilados y pensionados
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social en la República Argentina.

ANSES: montos finales de las distintas pensiones con aumento y bono

Con el 1,9% de aumento, cada pensión de ANSES quedaría en septiembre, aproximadamente, de la siguiente manera:

  • PNC por Invalidez: $224.195 (en agosto fue de $220.013,76)
  • PNC por Madre de 7 hijos: $320.277 (en agosto fue de $314.305,37)
  • PNC por Vejez: $224.195 (en agosto fue de $220.013,76)
  • PUAM: $256.222 (en agosto fue de $251.444,30)

Si a esto se le suma el bono de $70.000 que entrega ANSES, el total a cobrar en septiembre es este:

  • PNC por Invalidez: $224.195 + $70.000 = $294.195
  • PNC por Madre de 7 hijos: $320.277 + $70.000 = $390.277
  • PNC por Vejez: $224.195 + $70.000 = $294.195
  • PUAM: $256.222 + $70.000 = $326.222

ANSES: fechas de pago de Pensiones No Contributivas en septiembre 2025

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas:

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:

  • Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo:

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 22 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 23 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 24 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 25 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 26 de septiembre de 2025

