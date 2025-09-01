ANSES sorprende al confirmar cuánto van a cobrar con aumento los pensionados en septiembre

Vale recordar que los beneficiarios de PNC (Pensiones No Contributivas) con hijos menores de 18 años que reciben una asignación familiar también pueden cobrar la ayuda escolar presentando el correspondiente certificado de escolaridad en ANSES.
ANSES jubilados y pensionados
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social en la República Argentina.
ANSES: montos finales de las distintas pensiones con aumento y bono
Con el 1,9% de aumento, cada pensión de ANSES quedaría en septiembre, aproximadamente, de la siguiente manera:
- PNC por Invalidez: $224.195 (en agosto fue de $220.013,76)
- PNC por Madre de 7 hijos: $320.277 (en agosto fue de $314.305,37)
- PNC por Vejez: $224.195 (en agosto fue de $220.013,76)
- PUAM: $256.222 (en agosto fue de $251.444,30)
Si a esto se le suma el bono de $70.000 que entrega ANSES, el total a cobrar en septiembre es este:
- PNC por Invalidez: $224.195 + $70.000 = $294.195
- PNC por Madre de 7 hijos: $320.277 + $70.000 = $390.277
- PNC por Vejez: $224.195 + $70.000 = $294.195
- PUAM: $256.222 + $70.000 = $326.222
ANSES: fechas de pago de Pensiones No Contributivas en septiembre 2025
Beneficiarios de Pensiones No Contributivas:
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 8 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 9 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 10 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 11 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de septiembre de 2025
Beneficiarios de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:
- Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025
Beneficiarios de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo:
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 22 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 23 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 24 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 25 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 26 de septiembre de 2025