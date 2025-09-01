ANSES sorprende al confirmar cuánto van a cobrar con aumento los pensionados en septiembre

Vale recordar que los beneficiarios de PNC (Pensiones No Contributivas) con hijos menores de 18 años que reciben una asignación familiar también pueden cobrar la ayuda escolar presentando el correspondiente certificado de escolaridad en ANSES.

ANSES jubilados y pensionados La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social en la República Argentina.

ANSES: montos finales de las distintas pensiones con aumento y bono

Con el 1,9% de aumento, cada pensión de ANSES quedaría en septiembre, aproximadamente, de la siguiente manera:

PNC por Invalidez: $224.195 (en agosto fue de $220.013,76)

$224.195 (en agosto fue de $220.013,76) PNC por Madre de 7 hijos: $320.277 (en agosto fue de $314.305,37)

$320.277 (en agosto fue de $314.305,37) PNC por Vejez: $224.195 (en agosto fue de $220.013,76)

$224.195 (en agosto fue de $220.013,76) PUAM: $256.222 (en agosto fue de $251.444,30)

Si a esto se le suma el bono de $70.000 que entrega ANSES, el total a cobrar en septiembre es este:

PNC por Invalidez: $224.195 + $70.000 = $294.195

$224.195 + $70.000 = $294.195 PNC por Madre de 7 hijos: $320.277 + $70.000 = $390.277

$320.277 + $70.000 = $390.277 PNC por Vejez: $224.195 + $70.000 = $294.195

$224.195 + $70.000 = $294.195 PUAM: $256.222 + $70.000 = $326.222

ANSES: fechas de pago de Pensiones No Contributivas en septiembre 2025

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas:

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo: