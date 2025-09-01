ANSES sorprende a jubilados con el pago de una nueva ayuda económica

ANSES sorprende a jubilados con el pago de una nueva ayuda económica

ANSES comenzó oficialmente con el mes de septiembre, y con ello, una catarata de anuncios destinados al pago de la nueva mensualidad de los beneficiarios. Los jubilados no solo recibirán sus haberes con aumento, sino que además, de la mano del gobierno de Javier Milei, cobrarán una nueva ayuda económica para reforzar.

Ya es un hecho que los jubilados recibirán, durante el mes de septiembre, un aumento de casi el 2%, y ANSES también brindó cada fecha en la que se acreditará los haberes de los adultos mayores. La gran novedad en este inicio de mes, ronda por el pago de una importante ayuda económica de más de 50 mil pesos, y que está destinado, exclusivamente, a los que reciben la jubilación mínima.

Esta ayuda económica pagada por ANSES, busca reforzar los montos de los jubilados que menos cobran

ANSES: estas son las fechas de pago de jubilados en septiembre

ANSES compartió, oficialmente, el calendario de pago que regirá la acreditación de haberes de los jubilados, tanto de la mínima como de la máxima. Los primeros en cobrar, son aquellos que menor monto reciben, y se dará en orden según la terminación de DNI.

Las fechas en las que ANSES pagará a los jubilados y pensionados en septiembre son las siguientes:

Jubilación mínima

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre
ANSES anunció que los jubilados de la mínima, además del aumento, recibirán una nueva ayuda económica

ANSES: cuánto cobrará un jubilado con la nueva ayuda económica

ANSES y el gobierno de Javier Milei oficializaron que, durante el mes de septiembre, cada uno de los beneficiarios sociales recibirá un aumento del 1,90%. Esto quiere decir que jubilados, pensionados y asignaciones sociales, verán impactado este incremento en sus mensualidades, y en los bonos estén regidos por el ente nacional.

Gracias a este aumento de ANSES, la jubilación mínima quedará en el piso de los 320 mil pesos mensuales para septiembre. De igual manera, esto no es lo único que recibirá este grupo de jubilados en particular.

El gobierno de Javier Milei confirmó que, los jubilados de la mínima, pensionados y PUAM recibirán, una vez más, la ayuda económica de 70 mil pesos. Esta se repetirá y será acreditada por ANSES durante todo el 2025.

Los nuevos montos de ANSES para los jubilados en septiembre, con el aumento, son los siguientes:

  • Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional).
  • Jubilación máxima: $2.155.162,17

