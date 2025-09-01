ANSES sorprende a jubilados con el pago de una nueva ayuda económica

Las fechas en las que ANSES pagará a los jubilados y pensionados en septiembre son las siguientes:

Jubilación mínima

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

Jubilados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

jubilados pensionados anses (1) ANSES anunció que los jubilados de la mínima, además del aumento, recibirán una nueva ayuda económica

ANSES: cuánto cobrará un jubilado con la nueva ayuda económica

ANSES y el gobierno de Javier Milei oficializaron que, durante el mes de septiembre, cada uno de los beneficiarios sociales recibirá un aumento del 1,90%. Esto quiere decir que jubilados, pensionados y asignaciones sociales, verán impactado este incremento en sus mensualidades, y en los bonos estén regidos por el ente nacional.

Gracias a este aumento de ANSES, la jubilación mínima quedará en el piso de los 320 mil pesos mensuales para septiembre. De igual manera, esto no es lo único que recibirá este grupo de jubilados en particular.

El gobierno de Javier Milei confirmó que, los jubilados de la mínima, pensionados y PUAM recibirán, una vez más, la ayuda económica de 70 mil pesos. Esta se repetirá y será acreditada por ANSES durante todo el 2025.

Los nuevos montos de ANSES para los jubilados en septiembre, con el aumento, son los siguientes: