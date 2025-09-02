ANSES oficializó las nuevas subas para AUH y SUAF en septiembre 2025

ANSES presentación Libreta AUH 1 ANSES cumple un papel fundamental en la protección social y el bienestar de los ciudadanos argentinos, brindando una variedad de servicios y prestaciones para abordar diferentes necesidades.

Los montos finales para AUH y SUAF en septiembre 2025

En septiembre del 2025 la ANSES oficializó que las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 1,90%. De esta forma, los montos son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo ( AUH ): $ 115.088

): Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $ 374.745

Asignación Familiar por Hijo ( SUAF ): $ 57.549

): Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $187.379

Vale recordar que a esos montos se les retiene el 20%, el cual se cobra al año siguiente cuando los beneficiarios presentan la Libreta AUH, un trámite anual obligatorio que verifica los controles de salud, vacunación y asistencia escolar del menor.

Para cobrar AUH los progenitores deben estar desocupados, o ser trabajadores no registrados (sin aportes), o ser trabajadores del servicio doméstico. Los hijos no deben tener trabajo ni estar emancipados ni recibir alguna de las prestaciones previstas en la ley de asignaciones familiares.

Mientras que beneficio SUAF está destinado a todos los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas de todas las categorías. Para el pago de este monto se consideran los Ingresos del Grupo Familiar (IGF) que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar de ambos progenitores.

ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Fechas de pago de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH)