Inicio Sociedad Picadura
Plagas

Ni cremas, ni remedios: cómo aliviar las picaduras de plagas en menos de un minuto

Aliviar la molestia de una picadura es ahora posible gracias a la aplicación de un remedio casero. ¿Cómo prevenir a las plagas en casa?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Las picaduras pueden generar picazón

Las picaduras pueden generar picazón, ardor e irritación

La presencia de distintos insectos en el hogar puede provocar distintos tipos de picaduras en una persona y, por lo general, muchas de ellas provocan serias molestias y una picazón intensa. Por fortuna, existe un remedio casero que puedes utilizar para evitar este tipo de problemas.

Las plagas que más presencia tienen en el hogar son los mosquitos, las cucarachas y las arañas, por nombrar algunas, y no todas ellas pueden lastimar a una persona a no ser que se sientan amenazadas.

picadura, plagas
Las picaduras de distintas plagas pueden causar varias molestias en tu cuerpo

Las picaduras de distintas plagas pueden causar varias molestias en tu cuerpo

Cómo aliviar las picaduras de plagas en menos de un minuto

Si eres una persona que no sale de casa y tienes que convivir con distintas plagas, debes saber que estas pueden reaccionar en algún momento.

En el caso de sufrir una picadura, lo más probable es que comiences a experimentar síntomas tales como la picazón y el enrojecimiento, lo que puede ser extremadamente molesto. El consejo es que no te rasques y que, si te sientes mal, acudas a un especialista de inmediato.

Sin más rodeos, el truco que puedes llevar a cabo para eliminar este problema es el de aplicar hielo en la zona de la picadura. Sucede que el frío ayuda a disminuir la sensación de picor y la inflamación, proporcionando un gran alivio.

Es importante que evites el contacto directo del hielo con la piel, ya que se pueden generar problemas como quemaduras. Es preferible que lo envuelvas en un paño o tela antes de aplicarlo.

hielo, picadura
El hielo es un excelente alivio casero contra las picaduras de distintas plagas

El hielo es un excelente alivio casero contra las picaduras de distintas plagas

Ya lo sabes, si te ha picado una plaga en casa y quieres evitar molestias, todo lo que tienes que hacer es aplicar hielo o una compresa fría en la zona de la picadura.

Consejos para prevenir la presencia de plagas en casa

  • Limpieza regular: barre, aspira y friega los pisos y encimeras con frecuencia para eliminar migas y restos de comida que atraen a las plagas.
  • Almacenamiento de alimentos: guarda los alimentos, especialmente los de los animales domésticos, en recipientes herméticos para evitar que las plagas accedan a ellos.
  • Gestiona la basura: usa cubos con tapa hermética y sácalos con frecuencia para eliminar los olores que atraen a las plagas.
  • Sella grietas y huecos: inspecciona tu casa en busca de pequeñas aberturas en paredes, techos y alrededor de tuberías, y séllalas con masilla o silicona para impedir el paso.
  • Mosquiteros y mallas: coloca mosquiteros en ventanas y puertas para evitar la entrada de insectos.
  • Agua estancada: elimina el agua estancada en platos de macetas, canaletas y otros lugares, ya que es un criadero de mosquitos.

Temas relacionados:

Te puede interesar