Ni cremas, ni remedios: cómo aliviar las picaduras de plagas en menos de un minuto

En el caso de sufrir una picadura, lo más probable es que comiences a experimentar síntomas tales como la picazón y el enrojecimiento, lo que puede ser extremadamente molesto. El consejo es que no te rasques y que, si te sientes mal, acudas a un especialista de inmediato.
Sin más rodeos, el truco que puedes llevar a cabo para eliminar este problema es el de aplicar hielo en la zona de la picadura. Sucede que el frío ayuda a disminuir la sensación de picor y la inflamación, proporcionando un gran alivio.
Es importante que evites el contacto directo del hielo con la piel, ya que se pueden generar problemas como quemaduras. Es preferible que lo envuelvas en un paño o tela antes de aplicarlo.
hielo, picadura
El hielo es un excelente alivio casero contra las picaduras de distintas plagas
Ya lo sabes, si te ha picado una plaga en casa y quieres evitar molestias, todo lo que tienes que hacer es aplicar hielo o una compresa fría en la zona de la picadura.
Consejos para prevenir la presencia de plagas en casa
- Limpieza regular: barre, aspira y friega los pisos y encimeras con frecuencia para eliminar migas y restos de comida que atraen a las plagas.
- Almacenamiento de alimentos: guarda los alimentos, especialmente los de los animales domésticos, en recipientes herméticos para evitar que las plagas accedan a ellos.
- Gestiona la basura: usa cubos con tapa hermética y sácalos con frecuencia para eliminar los olores que atraen a las plagas.
- Sella grietas y huecos: inspecciona tu casa en busca de pequeñas aberturas en paredes, techos y alrededor de tuberías, y séllalas con masilla o silicona para impedir el paso.
- Mosquiteros y mallas: coloca mosquiteros en ventanas y puertas para evitar la entrada de insectos.
- Agua estancada: elimina el agua estancada en platos de macetas, canaletas y otros lugares, ya que es un criadero de mosquitos.