Ni cremas, ni remedios: cómo aliviar las picaduras de plagas en menos de un minuto

En el caso de sufrir una picadura, lo más probable es que comiences a experimentar síntomas tales como la picazón y el enrojecimiento, lo que puede ser extremadamente molesto. El consejo es que no te rasques y que, si te sientes mal, acudas a un especialista de inmediato.

Sin más rodeos, el truco que puedes llevar a cabo para eliminar este problema es el de aplicar hielo en la zona de la picadura. Sucede que el frío ayuda a disminuir la sensación de picor y la inflamación, proporcionando un gran alivio.

Es importante que evites el contacto directo del hielo con la piel, ya que se pueden generar problemas como quemaduras. Es preferible que lo envuelvas en un paño o tela antes de aplicarlo.

hielo, picadura El hielo es un excelente alivio casero contra las picaduras de distintas plagas

Ya lo sabes, si te ha picado una plaga en casa y quieres evitar molestias, todo lo que tienes que hacer es aplicar hielo o una compresa fría en la zona de la picadura.

Consejos para prevenir la presencia de plagas en casa