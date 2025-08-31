Me lo enseño mi abuela: cómo cortar la cebolla y no llorar

Los trucos caseros ya no son una tendencia, sino un verdadero fenómeno mundial, y es que la gente no se resiste a los tremendos resultados que ofrecen. Estos suelen encargarse de cuestiones de limpieza de una manera sorprendentemente económica.

Todo aquel que se anima a cocinar, probablemente intenta no tener que cortar cebolla, y es que es de público conocimiento lo irritante que es que los ojos se te llenen de lágrimas, sumado a que te piquen por completo. Existe un truco casero, aconsejado y muy utilizado por las abuelas, para que este problema con la verdura al momento de picarla, sea un problema del pasado.

Por qué la cebolla nos hace llorar y cómo hacer que deje de ocurrir

Prácticamente, todo el mundo sabe que al momento de tener que cortar cebolla, nuestros ojos empezarán a lagrimear y picar. Esto se debe, de acuerdo a explicaciones biológicas, a que una reacción química se desata cuando se corta la verdura, liberando un compuesto volátil llamado propanotial-S-óxido, un gas que se libera al aire e irrita a nivel ocular.

A lo largo del mundo, muchas personas buscaron maneras y distintos trucos caseros para poder ponerle punto final a esta complicación a la hora de picar la cebolla, y es que algunos han llegado a ponerse antiparas para evitar llorar. Existen muchísimas recomendaciones, y es que desde cocineros especializados, hasta abuelas, aconsejan una alternativa en especial que tiene grandes resultados.

Los trucos caseros llegaron al mundo para poder ponerle punto final a todos aquellos problemas domésticos que nos topamos a diario, especialmente aquellos vinculados a cuestiones de limpieza. El principal atractivo de estas alternativas se centra en que suele necesitar de pocos ingredientes, son económicos y muy efectivos, como el truco para cortar cebolla y no llorar, que necesita de:

  • Un cuchillo
  • Aceite de oliva
Cómo usar aceite para no llorar cortando cebolla: el mejor truco casero de la abuela

A las abuelas de antes, esas que eran especialistas en la cocina sin ningún tipo de título, tienen trucos caseros para muchas situaciones vinculadas a este espacio de la casa. Uno de los más buscados y respetados por la gente, es sin duda alguna aquel que te permite cortar la cebolla sin soltar una sola lágrima o tener que refregarse los ojos.

Las instrucciones para llevar a cabo este truco casero de las abuelas son muy fáciles de hacer, y es que tan solo deberás ponerle un chorro de aceite de oliva a lo largo del filo del cuchillo. De esta manera, al momento de cortar la cebolla, evitarás que los compuestos irriten tus ojos. Este producto funciona como una barrera

