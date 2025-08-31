A lo largo del mundo, muchas personas buscaron maneras y distintos trucos caseros para poder ponerle punto final a esta complicación a la hora de picar la cebolla, y es que algunos han llegado a ponerse antiparas para evitar llorar. Existen muchísimas recomendaciones, y es que desde cocineros especializados, hasta abuelas, aconsejan una alternativa en especial que tiene grandes resultados.

Los trucos caseros llegaron al mundo para poder ponerle punto final a todos aquellos problemas domésticos que nos topamos a diario, especialmente aquellos vinculados a cuestiones de limpieza. El principal atractivo de estas alternativas se centra en que suele necesitar de pocos ingredientes, son económicos y muy efectivos, como el truco para cortar cebolla y no llorar, que necesita de:

Un cuchillo

Aceite de oliva

Llorar al cortar cebolla (1).jpg Con este truco casero, picar una cebolla ya no será un problema

Cómo usar aceite para no llorar cortando cebolla: el mejor truco casero de la abuela

A las abuelas de antes, esas que eran especialistas en la cocina sin ningún tipo de título, tienen trucos caseros para muchas situaciones vinculadas a este espacio de la casa. Uno de los más buscados y respetados por la gente, es sin duda alguna aquel que te permite cortar la cebolla sin soltar una sola lágrima o tener que refregarse los ojos.

Las instrucciones para llevar a cabo este truco casero de las abuelas son muy fáciles de hacer, y es que tan solo deberás ponerle un chorro de aceite de oliva a lo largo del filo del cuchillo. De esta manera, al momento de cortar la cebolla, evitarás que los compuestos irriten tus ojos. Este producto funciona como una barrera