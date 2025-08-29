De esta manera, no solo se evita la aparición de moho en la ropa, sino que también se mantiene la ropa fresca por mucho tiempo sin importar cuánto tiempo pase dentro del placard.

La capacidad higroscópica del bicarbonato de sodio le permite a este absorber el exceso de humedad del aire, lo que combate la sensación de humedad y previene el crecimiento de moho, como ya se dijo antes.

Por otro lado, la neutralización de olores tiene que ver con que el bicarbonato de sodio es un agente alcalino que reacciona con olores ácidos, neutralizándolos y eliminando así el mal olor, en lugar de simplemente disfrazarlo.

placard, truco casero La humedad y el mal olor de tu placard pueden ser eliminados con el bicarbonato de sodio

Ya lo sabes, si quieres realizar un truco casero efectivo contra la humedad y los malos olores en tu ropa, debes probar con colocar bicarbonato de sodio en tu placard. Cambia el bicarbonato cada pocas semanas o cada mes para mantener su máxima efectividad.

Cómo realizar este truco casero, paso a paso