Por qué hay que mezclar bicarbonato con aceite de ricino y para qué sirve esta mezcla

Con el agua de los trucos caseros y remedios naturales, cada vez surgen más combinaciones de productos simples que ofrecen soluciones efectivas y económicas para el hogar. Una de ellas es la mezcla de bicarbonato de sodio con aceite de ricino, un dúo poco conocido que puede convertirse en un gran aliado tanto para la limpieza como para otros usos.

Lo cierto es que la funcionalidad de estas mezclas es a prueba y error, hubo quien probo y le resulto maravillosamente compartiéndose como un valioso recurso de generación en generación.

¿Por qué mezclar bicarbonato con aceite de ricino?

El bicarbonato de sodio es reconocido por sus propiedades abrasivas, desinfectantes y desodorizantes, mientras que el aceite de ricino, de textura densa y propiedades hidratantes, actúa como un vehículo perfecto para potenciar su acción. Al unirse, crean una pasta versátil que puede emplearse en distintos ámbitos del hogar.

bicarbonato
En muchos hogares, el uso de productos naturales como alternativas a los limpiadores y cosméticos industriales ha recobrado popularidad, como el bicarbonato

Esos usos son variados, entre ellos:

Eliminar manchas difíciles: aplicada en forma de pasta, ayuda a remover manchas persistentes en superficies como azulejos, mesadas o incluso utensilios de cocina.

Abrillantador natural para metales: con un paño suave, esta combinación limpia y devuelve el brillo a objetos de acero inoxidable, bronce o cobre.

Desodorizante de ambientes: gracias a las propiedades del bicarbonato, ayuda a neutralizar olores, mientras que el aceite aporta una ligera película protectora sobre superficies.

Cuidado de muebles de madera: en pequeñas cantidades, puede usarse para hidratar y limpiar la madera, retirando suciedad acumulada sin dañar el material.

Eliminación de residuos en electrodomésticos: ideal para limpiar hornos, microondas o cafeteras, ya que la pasta se adhiere a la grasa y facilita su eliminación.

aceite de ricino
Al mezclar el bicarbonato con aceite de ricino, potenciarás sus efectos y harás una mezcla mágica para tu hogar

Para preparar esta mezcla con miles de beneficios para el hogar, deberás poner 2 cucharadas de bicarbonato de sodio y 1 cucharada de aceite de ricino. Luego mezcla hasta formar una pasta homogénea. Guarda en un frasco con tapa y aplicar en pequeñas cantidades según el uso que se le quiera dar.

Además, el aceite de ricino, extraído de las semillas de Ricinus communis, se emplea habitualmente en la cosmética natural debido a sus propiedades emolientes, antiinflamatorias y antimicrobianas. Con el bicarbonato, actúa como agente limpiador y exfoliante suave.

Beneficios de esta mezcla

Con este sencillo truco casero, tendrás a mano una mezcla natural y poderosa que puede ayudarte a mantener tu hogar limpio, fresco y reluciente, ya que:

  • Es económica y fácil de preparar.
  • Sustituye productos de limpieza industriales.
  • Amigable con el medio ambiente.
  • Multiuso: un solo preparado para varias tareas domésticas.

