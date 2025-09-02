Colgar CDs en balcones y ventanas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Este truco casero es una gran medida para evitar la suciedad. Evitan que las palomas y otras aves ensucien balcones, terrazas y ropa tendida con sus excrementos. Las aves pueden transmitir enfermedades y parásitos, por lo que alejarlas es beneficioso para la salud.
Como se dijo antes, esta es una forma de dar una segunda vida a los CDs viejos, promoviendo el reciclaje creativo o "upcycling" y reduciendo la cantidad de residuos.
Ya lo sabes, si quieres evitar la presencia de aves no deseadas en tu hogar, todo lo que tienes que hacer es instalar CDs viejos en ventanas y balcones.
Cómo realizar este truco casero, paso a paso
- 1. Prepara los CDs: haz una pequeña perforación en el borde de cada CD con un taladro o punzón.
- 2. Pasa el hilo: enhebra el hilo o tanza a través de la perforación de cada CD, asegurándote de que quede bien fijado.
- 3. Crea los colgantes: puedes atar varios CDs en el mismo hilo, separándolos con unos centímetros de espacio, o hacer colgantes individuales.
- 4. Colócalos en el balcón: cuelga los hilos con los CDs en la barandilla, o en cualquier lugar del balcón desde donde puedan moverse con el viento.
- 5. Ajusta la posición: asegúrate de que los CDs queden expuestos a la luz del sol, para que generen reflejos y destellos.