Colgar CDs en balcones y ventanas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Este truco casero es una gran medida para evitar la suciedad. Evitan que las palomas y otras aves ensucien balcones, terrazas y ropa tendida con sus excrementos. Las aves pueden transmitir enfermedades y parásitos, por lo que alejarlas es beneficioso para la salud.

Como se dijo antes, esta es una forma de dar una segunda vida a los CDs viejos, promoviendo el reciclaje creativo o "upcycling" y reduciendo la cantidad de residuos.

cds

Ya lo sabes, si quieres evitar la presencia de aves no deseadas en tu hogar, todo lo que tienes que hacer es instalar CDs viejos en ventanas y balcones.

Cómo realizar este truco casero, paso a paso