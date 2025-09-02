Inicio Sociedad CDs
Colgar CDs en balcones y ventanas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

En vez de tirar los CDs viejos a la basura, puedes utilizarlos con un objetivo particular. Descubre cómo realizarlo, paso a paso

Luciano Carluccio
Este truco sirve para evitar la transmisión de enfermedades, entre otros beneficios

Con el avance de la tecnología, los CDs han dejado de utilizarse y son muchas las personas que deciden tirarla a la basura. Sin embargo, lo que no saben es que pueden colgarlos en el balcón y en las ventanas de casa para cumplir con un objetivo particular.

Además de mantener las ventanas de casa limpias, también puede servir para proteger cultivos y evitar la transmisión de enfermedades. ¿Cómo realizar este truco casero?

Por qué se recomienda colgar CDs en balcones y ventanas

Se recomiendan los CDs colgados en balcones y ventanas principalmente para ahuyentar a las palomas y otras aves no deseadas. Sucede que el brillo de los materiales, al moverse con el viento, les hacen creer que hay un depredador y las ahuyenta.

Este truco casero es una gran medida para evitar la suciedad. Evitan que las palomas y otras aves ensucien balcones, terrazas y ropa tendida con sus excrementos. Las aves pueden transmitir enfermedades y parásitos, por lo que alejarlas es beneficioso para la salud.

Como se dijo antes, esta es una forma de dar una segunda vida a los CDs viejos, promoviendo el reciclaje creativo o "upcycling" y reduciendo la cantidad de residuos.

Ya lo sabes, si quieres evitar la presencia de aves no deseadas en tu hogar, todo lo que tienes que hacer es instalar CDs viejos en ventanas y balcones.

Cómo realizar este truco casero, paso a paso

  • 1. Prepara los CDs: haz una pequeña perforación en el borde de cada CD con un taladro o punzón.
  • 2. Pasa el hilo: enhebra el hilo o tanza a través de la perforación de cada CD, asegurándote de que quede bien fijado.
  • 3. Crea los colgantes: puedes atar varios CDs en el mismo hilo, separándolos con unos centímetros de espacio, o hacer colgantes individuales.
  • 4. Colócalos en el balcón: cuelga los hilos con los CDs en la barandilla, o en cualquier lugar del balcón desde donde puedan moverse con el viento.
  • 5. Ajusta la posición: asegúrate de que los CDs queden expuestos a la luz del sol, para que generen reflejos y destellos.

