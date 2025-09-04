Ariel Broggi espera el encuentro decisivo entre Gimnasia y Esgrima y el Lobo Jujeño

“Lo importante es ser positivos, ambiciosos y protagonistas como lo venimos siendo. Como entrenador queremos que el equipo siempre gane y este es un equipo que transmite mucho en la cancha, que tiene corazón y que va a dejar todo para ganar", expresó confiado.

"Tenemos un grupo humano muy sano, que compite y tiene los conceptos muy claros. Eso es lo que más resalto de este plantel".

Broggi y la racha de tres partidos sin ganar que lleva Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima solamente sumó un punto en sus últimos tres partidos, todos como visitante, y sobre esta mala racha Ariel Broggi admitió: "Nosotros jugamos para ganar y soy un convencido de que los caminos te llevan más cerca de los triunfos que de perder".

Ariel Broggi Gimnasia y Esgrima -- Ariel Broggi planifica el choque que jugará su equipo ante el Lobo Jujeño.

"Tenemos un grupo que se convenció de los que nosotros queríamos. Nos dolió perder dos partidos seguidos, nos tocó una seguidilla de partidos en canchas difíciles y sabemos que de acá al final todos los encuentros serán importantes", agregó.

"Los resultados no nos deben desenfocar de lo que buscamos. En la derrota contra Central Norte en Salta y con Deportivo Morón dominamos el juego; con Nueva Chicago se hizo difícil y nos costó, pero todo sigue dependiendo de nosotros", afirmó el DT.