Gimnasia y Esgrima jugará una final anticipada este domingo ante su homónimo jujeño.

Gimnasia y Esgrima jugará una final anticipada este domingo ante su homónimo jujeño.

Gimnasia y Esgrima no pudo ganar en tres partidos seguidos como visitante y el domingo jugará ante su homónimo jujeño una verdadera final anticipada por el primer puesto del Grupo B de la Primera Nacional.

Después de 4 victorias seguidas en el inicio del ciclo de Ariel Broggi, el Lobo solo sumó un punto de los últimos 9 que disputó y ahora definirá una buena parte del pasaje a la final por el ascenso en el estadio Víctor Legrotaglie, el próximo domingo 7 de septiembre a las 14.30, con la televisación de TyC Sports.

broggi 1
Ariel Broggi arranc&oacute; con 4 triunfos seguidos y ahora Gimnasia y Esgrima hace 3 partidos que no gana.

Ariel Broggi arrancó con 4 triunfos seguidos y ahora Gimnasia y Esgrima hace 3 partidos que no gana.

Cómo llegan el Lobo mendocino y el jujeño a este trascendental partido

El Lobo mendocino empató ante Nueva Chicago, llegó a 53 puntos y quedó segundo a un punto de Gimnasia de Jujuy que llegó a 54 unidades después su victoria ante Central Norte.

gimnasia vs gimnasia jujuy
El Lobo mendocino y su hom&oacute;nimo juje&ntilde;o se medir&aacute;n este domingo.

El Lobo mendocino y su homónimo jujeño se medirán este domingo.

A este apasionante torneo de Primera Nacional le quedan solo 5 fechas para el final y estos dos equipos parecen ser los que tienen más chances de quedarse con el primer puesto aunque Deportivo Morón y Estudiantes de Río Cuarto tienen chances con 50 puntos.

En la primera rueda ganó el Lobo Jujeño

En la primera rueda Gimnasia y Esgrima perdió frente al Lobo jujeño como visitante. El equipo era dirigido por Ezequiel Medrán y ese día perdió 2 a 0, resignó su invicto y la punta de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.

Embed - Gimnasia (J) 2-0 Gimnasia (M) | Primera Nacional | Fecha 13 (Zona B)

El partido se jugó el 4 de mayo pasado en el estadio 23 de Agosto donde Cristian Menéndez y Francisco Molina marcaron los goles.

Este domingo será la revancha y se espera una gran convocatoria en el estadio Víctor Legrotaglie.

Lo que le queda a Gimnasia y Esgrima

  • Gimnasia de Jujuy (L)
  • Agropecuario (V)
  • San Telmo (L)
  • Chacarita (V)
  • Defensores de Belgrano (L)

Lo que le queda a Gimnasia de Jujuy

  • Gimnasia y Esgrima (V)
  • Nueva Chicago (V)
  • Agropecuario (L)
  • San Telmo (V)
  • Chacarita (L)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas