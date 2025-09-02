gimnasia vs gimnasia jujuy El Lobo mendocino y su homónimo jujeño se medirán este domingo.

A este apasionante torneo de Primera Nacional le quedan solo 5 fechas para el final y estos dos equipos parecen ser los que tienen más chances de quedarse con el primer puesto aunque Deportivo Morón y Estudiantes de Río Cuarto tienen chances con 50 puntos.

En la primera rueda ganó el Lobo Jujeño

En la primera rueda Gimnasia y Esgrima perdió frente al Lobo jujeño como visitante. El equipo era dirigido por Ezequiel Medrán y ese día perdió 2 a 0, resignó su invicto y la punta de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.

Embed - Gimnasia (J) 2-0 Gimnasia (M) | Primera Nacional | Fecha 13 (Zona B)

El partido se jugó el 4 de mayo pasado en el estadio 23 de Agosto donde Cristian Menéndez y Francisco Molina marcaron los goles.

Este domingo será la revancha y se espera una gran convocatoria en el estadio Víctor Legrotaglie.

Lo que le queda a Gimnasia y Esgrima

Gimnasia de Jujuy (L)

Agropecuario (V)

San Telmo (L)

Chacarita (V)

Defensores de Belgrano (L)

Lo que le queda a Gimnasia de Jujuy