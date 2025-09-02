Era titular con Messi en el Inter Miami, criticó a Javier Mascherano y le bajaron el pulgar: jugará en Italia

Fue así que, ni lerdo ni perezoso, a menos de un mes de haber recibido las críticas el entrenador argentino decidió que el futuro del jugador no iba a ser en el equipo estadounidense y fue desvinculado, al menos, de manera temporal.

La respuesta del entrenador argentino

Horas después que el DT conociera lo expresado por Cremaschi fue consultado en conferencia de prensa sobre lo sucedido: "Sus palabras han sido desafortunadas porque claramente, de alguna u otra manera, cuando uno escucha ese tipo de declaraciones, pareciera que somos improvisados".

"Entiendo que Benja lo que quiso decir es que muchas veces juega en diferentes posiciones. Ahora, cuando juega de titular sabe muy bien en qué posición tiene que jugar porque preparamos los partidos. No es que yo me despierto a la mañana y tiro una moneda", continuó explicando el entrenador.

Con respecto a la frase "pienso que voy a jugar en un lugar y termino jugando en otro lado", el Jefecito detalló: "En el partido van pasando diferentes situaciones y cuando entras desde el banco podés entrar en distintas posiciones"

Además, también apuntó directamente contra el jugador de 20 años al decir: "Siempre digo que las puertas de mi oficina están abiertas para que me lo vengan a decir, por ahora no escuché ninguna queja en el cara a cara".

cremaschi 1.jpg

El Inter Miami tomó una decisión tajante

Las críticas no fueron bien recibidas por Javier Mascherano ni por los dirigentes del Inter Miami que decidieron rápidamente buscarle una salida a Cremaschi. Fue así que llegaron a un acuerdo con Parma de Italia e informaron que se trata de una cesión hasta junio de 2026, pero donde también existe una opción para comprar al mediocampista.

En 2023 el técnico argentino le había comunicado a Benjamín Cremaschi que no lo iba a tener en cuenta en la Selección Sub 20 de Argentina, por lo tanto, el jugador eligió jugar con la Selección de Estados Unidos.

Embed Benja heads to Parma on loan! Good luck in this new chapter we’ll be cheering from home



Details: https://t.co/47DzS6lyIF pic.twitter.com/FYMXcsNqqP — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 2, 2025

Desde el club estadounidense lanzaron un comunicado con las condiciones del trato con el conjunto italiano, aunque no dieron a conocer los números, e hicieron hincapié en que "se convirtió en el quinto jugador de la Academia del Inter Miami CF en fichar por el primer equipo del club en noviembre de 2022. Se convirtió en el primer jugador de la Academia en alcanzar la marca de los 100 partidos, con un total de 107 en todas las competiciones, contribuyendo con ocho goles y nueve asistencias".

"Cabe destacar que Cremaschi fue un jugador clave en la conquista del título inaugural de la Leagues Cup en 2023 y del Supporters’ Shield de la MLS en 2024, con un récord de 74 puntos en la temporada regular", explicaron.

Entre sus distinciones, destacaron: "Brilló en la categoría Sub-17, donde ayudó a guiar al equipo a la semifinal de la Copa GA y fue nominado al MLS NEXT All-Star. El mediocampista también brilló en la categoría MLS NEXT Pro con el Inter Miami CF II en 2022, debutando como profesional y sumando cinco goles y una asistencia en tan solo 743 minutos de juego en 13 partidos, ocho de ellos como titular".