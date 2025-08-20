El cruce de Javier Mascherano con un jugador

La polémica comenzó con una declaración que brindó Benjamín Cremaschi hace apenas algunos días, un joven estadounidense hijo de una pareja mendocina que se desempeña en el Inter Miami desde hace un puñado de años y ha sido una pieza clave en el último tiempo.

El volante Benjamín Cremaschi no dudó en mostrar su enojo con el DT Javier Mascherano luego de haber perdido su titularidad en el once inicial: “Voy a los partidos y no tengo idea de qué voy a jugar, pienso que voy a jugar en un lugar y termino jugando en otro lado. Mentalmente a veces cuesta".

cremaschi 2.jpg Benjamín Cremaschi no dudó en criticar al DT, Javier Mascherano.

Ante semejante dardo directo, el entrenador Javier Mascherano fue consultado al respecto en una conferencia de prensa. Y el Jefecito tampoco se quedó callado al respecto. “Escuché las declaraciones y creo que han sido desafortunadas... en el partido van pasando diferentes situaciones y cuando entras desde el banco podés entrar en distintas posiciones", manifestó ante el periodista que lo consultaba.

Finalmente, Javier Mascherano sentenció: "Siempre digo que las puertas de mi oficina están abiertas para que me lo vengan a decir, por ahora no escuché ninguna queja en el cara a cara". ¿Qué pasará con Benjamín Cremaschi ahora? Habrá que esperar al próximo partido del Inter Miami que será este mismo miércoles.