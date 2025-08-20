Escándalo en Angola: solicitan que Messi y la Selección argentina no jueguen un amistoso por fecha Fifa

Son cuatro las sociedades civiles angoleñas que han pedido que cancelen el partido y acusando una "represión sistemática" del Gobierno tras las protestas donde fallecieron 30 personas.

Los activistas remarcaron que si la Selección argentina se niega a jugar el encuentro sería "un gesto noble de solidaridad internacional y de respeto a los derechos humanos". Por el momento, desde la casa madre del fútbol argentino no se han expresado al respecto.

Angola - protestas La situación en el país africano es preocupante.

La problemática sociopolítica en Angola

Las estadísticas del Banco Mundial indican que - aunque se trata de uno de los mayores exportadores de crudo del continente - alrededor de un tercio de sus 38 millones de habitantes viven en condiciones de pobreza. En julio se realizó una serie de convocatorias provocadas por la suba del 33% del precio del gasóleo tras la eliminación de los subsidios al combustible.

Fue así que los taxistas de Luanda comenzaron a protestar por los aumentos indiscriminados, pero lo que comenzó como un reclamo pacífico finalizó con disturbios, saqueos y enfrentamientos contra la policía que se extendieron a seis provincias. Los uniformados utilizaron munición real y gases lacrimógenos, provocando 30 personas fallecidas, 270 heridas y más de 1500 detenidos, según informó la presidencia de Angola y la BBC News.

Los grupos activistas señalaron que mientras el gobierno destina recursos a grandes eventos deportivos - el partido entre Angola y la Selección argentina es uno de ellos - hay una gran parte de la población que sufre de carencias básicas: "Miles de familias enfrentan hambre crónica, anemia y falta de acceso a una alimentación adecuada".