San Pablo festeja al dejar afuera a Atlético Nacional.

San Pablo festeja al dejar afuera a Atlético Nacional.

Por los octavos de final de Copa Libertadores se enfrentaron Atlético Nacional y San Pablo, en la ida empataron sin goles y Edwin Cardona - ex Boca Juniors - se perdió dos penales; en la vuelta el empate fue en un gol y el jugador colombiano se fue expulsado por un motivo infantil. En los penales clasificó el equipo brasilero.

Se trató de una serie para el olvido para el ex 10 de Boca porque aunque el destino del Atlético Nacional dependía de su habilidad, liderazgo y goles, no supo implementar ninguna de esas tres características en los minutos que le tocó estar en cancha. Además, en lo que respecta a lo psicológico, fue un ancla para un equipo que se esforzó hasta el último minuto para clasificar a cuartos de final.

Cardona
Al ex Boca no le sali&oacute; una.

Al ex Boca no le salió una.

El ex Boca hizo todo mal en el primer partido...

La pesadilla comenzó el 12 de agosto cuando se abrió la llave entre Atlético Nacional y San Pablo en el estadio Atanasio Girardot, en Colombia. A los 13 minutos del primer tiempo el árbitro sancionó penal y fue el ex Boca y Racing quien se dispuso a patearlo: su disparo se fue afuera.

Embed

Pero dicen que el fútbol da revancha y el colombiano la tuvo a los 22 minutos del segundo tiempo; aunque la suerte no cambió. Eligió el mismo palo y, en esta oportunidad, fue el arquero quien mandó la pelota al tiro de esquina. Y, dato no menor, los jugadores de San Pablo reaccionaron con burlas hacia el número 10, quien escondió su rostro debajo de la camiseta.

Embed

Los relatores televisivos exclamaron: "Ha perdido dos chances para gol clarísimas y perder dos así en esta eliminatoria es lapidario". Además, periodista citó al delantero argentino Martín Palermo cuando se perdió tres penales frente a Colombia: "Está a uno de igualarlo".

Edwin Carmona
Le indican el camino de salida a Carmona.

Le indican el camino de salida a Carmona.

...y en el segundo también

Edwin Cardona tuvo la posibilidad de dejar atrás el mal partido con el objetivo de reivindicarse en los segundos 90 minutos a disputarse en el Estadio Morumbi, en Brasil. Sin embargo, el 10 no tuvo la revancha que necesitaba para llevar al Atlético Nacional a los cuartos de final de Copa Libertadores.

Su partido fue tan malo al punto que lo expulsaron tras el gol de su equipo y el motivo fue insólito ya que en Colombia el mismo suceso fue ignorado: Cardona se burló de un rival cuando Alfredo Morelos mandó la pelota al fondo de la red desde el punto de penal en lo que significó el empate del conjunto colombiano.

Embed

Finalmente, el Atlético Nacional de Edwin Cardona quedó eliminado por penales al caer por 4 a 3; penales que el ex Boca tuvo que ver desde los vestuarios.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas