Por el penal que falló en el partido de Atlético Nacional ante Sao Paulo por la Conmebol Libertadores. Mirá cómo pateó el pelotudo, errando penales como todo colombiano el hijo de re mil puta.

Pero dicen que el fútbol da revancha y el colombiano la tuvo a los 22 minutos del segundo tiempo; aunque la suerte no cambió. Eligió el mismo palo y, en esta oportunidad, fue el arquero quien mandó la pelota al tiro de esquina. Y, dato no menor, los jugadores de San Pablo reaccionaron con burlas hacia el número 10, quien escondió su rostro debajo de la camiseta.

Los relatores televisivos exclamaron: "Ha perdido dos chances para gol clarísimas y perder dos así en esta eliminatoria es lapidario". Además, periodista citó al delantero argentino Martín Palermo cuando se perdió tres penales frente a Colombia: "Está a uno de igualarlo".

Edwin Carmona Le indican el camino de salida a Carmona.

...y en el segundo también

Edwin Cardona tuvo la posibilidad de dejar atrás el mal partido con el objetivo de reivindicarse en los segundos 90 minutos a disputarse en el Estadio Morumbi, en Brasil. Sin embargo, el 10 no tuvo la revancha que necesitaba para llevar al Atlético Nacional a los cuartos de final de Copa Libertadores.

Su partido fue tan malo al punto que lo expulsaron tras el gol de su equipo y el motivo fue insólito ya que en Colombia el mismo suceso fue ignorado: Cardona se burló de un rival cuando Alfredo Morelos mandó la pelota al fondo de la red desde el punto de penal en lo que significó el empate del conjunto colombiano.

Finalmente, el Atlético Nacional de Edwin Cardona quedó eliminado por penales al caer por 4 a 3; penales que el ex Boca tuvo que ver desde los vestuarios.