El Tomba aún no ha conseguido victorias en este segundo semestre ya que acumuló tres empates y dos derrotas en el Clausura y perdió 2 a 1 el partido de ida en Belo Horizonte.

El Expreso viene de perder ante River y presentará cambios para jugar ante el conjunto Galo: por lo pronto volverían a ser titulares Federico Rasmussen, Andrés Meli y Guillermo Pol Fernández y saldrían Juan Escobar, Juan Morán y Gonzalo Abrego.

Ribonetto Walter Ribonetto tendrá su estreno en el Feliciano Gambarte. Foto: Prensa Godoy Cruz

El entrenador Walter Ribonetto pondría a estos once: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen y Andrés Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Guillermo Fernández y Santino Andino; Facundo Altamira y Agustín Auzmendi.

Un fuerte operativo de seguridad

Habrá un importante operativo de seguridad este jueves para el partido entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro al que asistirán hinchas visitantes y ocuparán la tribuna Oeste.

La presencia de hinchas visitantes obliga a un amplio despliegue de seguridad con cortes de tránsito y la presencia de más de 600 efectivos policiales.

Venta de entradas

Habrá cortes de calles a partir de las 13.30 con el objetivo de ordenar las zonas aledañas al estadio y el único autorizado es el estacionamiento medido.

Las puertas del Feliciano Gambarte se abrirán a las 16, es decir tres horas antes que arranque el partido.

mineiro 1 Mineiro llegó el martes y se entrenó en el Gargantini.

Las calles que estarán cortadas por Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro