Godoy Cruz se prepara para jugar ante Atlético Mineiro

Godoy Cruz se prepara para jugar ante Atlético Mineiro, este jueves desde las 19, en el Feliciano Gambarte, en el partido de vuelta por la Sudamericana.

Godoy Cruz cerró su preparación de cara al choque de este jueves ante Atlético Mineiro de Brasil, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro se jugará en el Feliciano Gambarte y marcará un hito histórico ya que será el primero para este escenario en el plano internacional.

hinchas-godoy-cruz
Los hinchas de Godoy Cruz asistirán en forma masiva al Feliciano Gambarte.

Además, será el estreno como local para el entrenador Walter Ribonetto cuyos dos primeros partidos fueron en calidad de visitante: la ida ante Mineiro por la Copa Sudamericana y con River en el Torneo Clausura.

El Tomba aún no ha conseguido victorias en este segundo semestre ya que acumuló tres empates y dos derrotas en el Clausura y perdió 2 a 1 el partido de ida en Belo Horizonte.

El Expreso viene de perder ante River y presentará cambios para jugar ante el conjunto Galo: por lo pronto volverían a ser titulares Federico Rasmussen, Andrés Meli y Guillermo Pol Fernández y saldrían Juan Escobar, Juan Morán y Gonzalo Abrego.

Ribonetto
Walter Ribonetto tendrá su estreno en el Feliciano Gambarte.

El entrenador Walter Ribonetto pondría a estos once: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen y Andrés Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Guillermo Fernández y Santino Andino; Facundo Altamira y Agustín Auzmendi.

Un fuerte operativo de seguridad

Habrá un importante operativo de seguridad este jueves para el partido entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro al que asistirán hinchas visitantes y ocuparán la tribuna Oeste.

La presencia de hinchas visitantes obliga a un amplio despliegue de seguridad con cortes de tránsito y la presencia de más de 600 efectivos policiales.

Venta de entradas

Habrá cortes de calles a partir de las 13.30 con el objetivo de ordenar las zonas aledañas al estadio y el único autorizado es el estacionamiento medido.

Las puertas del Feliciano Gambarte se abrirán a las 16, es decir tres horas antes que arranque el partido.

mineiro 1
Mineiro lleg&oacute; el martes y se entren&oacute; en el Gargantini.

Las calles que estarán cortadas por Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro

  • Avenida Gobernador Videla y bajada a calle Montecaseros, costado Oeste.
  • Avenida Gobernador Videla y bajada a calle Montecaseros, costado Este.
  • Lencinas y Remedios de Escalada.
  • Lencinas y Mitre.
  • Avellaneda y Belgrano.
  • Montecaseros y Balcarce.
  • Zapala y Brandsen.
  • Lencinas y Godoy Cruz (corte de circulación Lencinas al Oeste).
  • Balcarce y J. Newbery (sobre el puente, corte circulación al Norte).
  • Antonio Tomba y Aconcagua (corte de circulación calle Tomba).
  • Antonio Tomba y Dorrego (corte circulación calle Tomba)
  • Lencinas y Belgrano.
  • Belgrano y Dorrego.
  • Balcarce y General Espejo (Guaymallén).

