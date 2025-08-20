El Tomba aún no ha conseguido victorias en este segundo semestre ya que acumuló tres empates y dos derrotas en el Clausura y perdió 2 a 1 el partido de ida en Belo Horizonte.
El Expreso viene de perder ante River y presentará cambios para jugar ante el conjunto Galo: por lo pronto volverían a ser titulares Federico Rasmussen, Andrés Meli y Guillermo Pol Fernández y saldrían Juan Escobar, Juan Morán y Gonzalo Abrego.
Ribonetto
Walter Ribonetto tendrá su estreno en el Feliciano Gambarte.
Foto: Prensa Godoy Cruz
El entrenador Walter Ribonetto pondría a estos once: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen y Andrés Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Guillermo Fernández y Santino Andino; Facundo Altamira y Agustín Auzmendi.
Un fuerte operativo de seguridad
Habrá un importante operativo de seguridad este jueves para el partido entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro al que asistirán hinchas visitantes y ocuparán la tribuna Oeste.
La presencia de hinchas visitantes obliga a un amplio despliegue de seguridad con cortes de tránsito y la presencia de más de 600 efectivos policiales.
Habrá cortes de calles a partir de las 13.30 con el objetivo de ordenar las zonas aledañas al estadio y el único autorizado es el estacionamiento medido.
Las puertas del Feliciano Gambarte se abrirán a las 16, es decir tres horas antes que arranque el partido.
mineiro 1
Mineiro llegó el martes y se entrenó en el Gargantini.
Las calles que estarán cortadas por Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro
- Avenida Gobernador Videla y bajada a calle Montecaseros, costado Oeste.
- Avenida Gobernador Videla y bajada a calle Montecaseros, costado Este.
- Lencinas y Remedios de Escalada.
- Lencinas y Mitre.
- Avellaneda y Belgrano.
- Montecaseros y Balcarce.
- Zapala y Brandsen.
- Lencinas y Godoy Cruz (corte de circulación Lencinas al Oeste).
- Balcarce y J. Newbery (sobre el puente, corte circulación al Norte).
- Antonio Tomba y Aconcagua (corte de circulación calle Tomba).
- Antonio Tomba y Dorrego (corte circulación calle Tomba)
- Lencinas y Belgrano.
- Belgrano y Dorrego.
- Balcarce y General Espejo (Guaymallén).