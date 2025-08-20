Los medios uruguayos reaccionaron a la caída del Carbonero.

Los medios uruguayos reaccionaron a la caída del Carbonero.

Con un doblete de Maravilla Martínez y el agónico gol de Franco Pardo en el cuarto minuto de adición, la Academia venció 3-1 a Peñarol, quien había alcanzado el empate transitorio por el tanto de Nahuel Herrera sobre el cuarto de hora de la primera etapa.

Racing le ganó a Peñarol y clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores.

La reacción de los medios uruguayos al triunfo de Racing ante Peñarol

Como consecuencia de la eliminación del único equipo uruguayo que quedaba con vida en la actual edición de la Copa Libertadores, los medios de aquel país reaccionaron a lo sucedido en el Cilindro de Avellaneda.

Algunos apuntaron a la polémica que tuvo lugar por la falta que deriva en el penal que significó el 2-1 parcial para los dueños de asa. Otros, señalaron que el Carbonero no mostró el mismo juego y actitud que en el partido de ida, donde se impusieron por la mínima diferencia.

El País, de Uruguay, reaccionó al partido por intermedio de Ovación (su sección deportiva). "De la calentura a la desilusión con una grave falla arbitral: claves de adiós de Peñarol en la Libertadores", titularon junto a la foto del plantel retirándose cabizbajo del Cilindro de Avellaneda.

El diario El País habló de la derrota de Peñarol.

En otras notas, desde el mencionado sitio resaltaron que el penal fue "un fallo" arbitral y recopilaron las declaraciones de diferentes futbolistas del Carbonero apuntando contra las decisiones del equipo arbitral.

La Diaria, fue otro de los medios que se expresó sobre el triunfo de Racing. Además de titular "Peñarol eliminado de la Copa Libertadores", publicaron una nota en la que se refirieron al enojo de los futbolistas con el juez principal.

La Diaria se expresó sobre el triunfo de Racing.

Bajo el título de "Enojo de los jugadores de Peñarol por arbitraje de Wilmar Roldán", el medio recopiló: "Javier Méndez dijo: 'Me nombraba a mí y yo no estaba involucrado', Maximiliano Silvera afirmó que 'el juez condicionó el partido' y el capitán Maximiliano Olivera concluyó que definió la serie con 'un penalcito'".

Por su parte el Observador fue más allá de lo sucedido con el árbitro y sus asistentes. El sitio fue tajante a la hora de responsabilizar a los futbolistas por la derrota con Racing. Sobre todo a aquellos que cumplen labores defensivas.

El Observador criticó el accionar de la defensa del Carbonero.

"La tenebrosa defensa de Peñarol que lo condenó a quedar eliminado contra Racing en octavos de final de Copa Libertadores", fue el título elegido. En el texto, repasaron cada una de las jugadas que derivaron en las alegrías de la Academia.

