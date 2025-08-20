Algunos apuntaron a la polémica que tuvo lugar por la falta que deriva en el penal que significó el 2-1 parcial para los dueños de asa. Otros, señalaron que el Carbonero no mostró el mismo juego y actitud que en el partido de ida, donde se impusieron por la mínima diferencia.

El País, de Uruguay, reaccionó al partido por intermedio de Ovación (su sección deportiva). "De la calentura a la desilusión con una grave falla arbitral: claves de adiós de Peñarol en la Libertadores", titularon junto a la foto del plantel retirándose cabizbajo del Cilindro de Avellaneda.

diario El País - Uruguay El diario El País habló de la derrota de Peñarol.

En otras notas, desde el mencionado sitio resaltaron que el penal fue "un fallo" arbitral y recopilaron las declaraciones de diferentes futbolistas del Carbonero apuntando contra las decisiones del equipo arbitral.

La Diaria, fue otro de los medios que se expresó sobre el triunfo de Racing. Además de titular "Peñarol eliminado de la Copa Libertadores", publicaron una nota en la que se refirieron al enojo de los futbolistas con el juez principal.

La Diaria - Uruguay La Diaria se expresó sobre el triunfo de Racing.

Bajo el título de "Enojo de los jugadores de Peñarol por arbitraje de Wilmar Roldán", el medio recopiló: "Javier Méndez dijo: 'Me nombraba a mí y yo no estaba involucrado', Maximiliano Silvera afirmó que 'el juez condicionó el partido' y el capitán Maximiliano Olivera concluyó que definió la serie con 'un penalcito'".

Por su parte el Observador fue más allá de lo sucedido con el árbitro y sus asistentes. El sitio fue tajante a la hora de responsabilizar a los futbolistas por la derrota con Racing. Sobre todo a aquellos que cumplen labores defensivas.

El Observador - Uruguay El Observador criticó el accionar de la defensa del Carbonero.

"La tenebrosa defensa de Peñarol que lo condenó a quedar eliminado contra Racing en octavos de final de Copa Libertadores", fue el título elegido. En el texto, repasaron cada una de las jugadas que derivaron en las alegrías de la Academia.