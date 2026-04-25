A los 3 años, sin llegar al piso, Toto dio cátedra de ritmo en la batería

Pasaron los años, y ese talento no se apagó. Hoy, con 19, Toto cambió la batería por la guitarra, pero conserva lo esencial: ese pulso natural que no se aprende, sino que se lleva naturalmente en la sangre.

Un video sin filtros ni edición y un niño junto a un instrumento que demuestran que, cuando es real, el ritmo aparece incluso antes de que los pies toquen el suelo.