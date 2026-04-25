Federico Chiapetta habló sobre el clásico mendocino, la seguridad, y el Estadio Malvinas Argentinas

Federico Chiapetta y el histórico Clásico de Mendoza

Invitado al programa Rumbo Directo de Radio Nihuil, Chiapetta dialogó extensamente con Carlos Hernández y Roxana Badaloni, y respecto al tema del encuentro entre Independiente Rivadavia, que hará de local, y Gimnasia y Esgrima, el funcionario dio su punto de vista como apasionado a los deportes y representante del gobierno.

"El domingo a las 15 hay partidazo en el Gargantini, ya se ha difundido todo. Primero voy a hablar como funcionario, y después como hincha, como todo. Está muy bueno todo, la importancia para la provincia, después de tantos años, se ha hecho la concientización, el tema de que sea un partido en paz", remarcó Federico.

"Si bien es con un solo público, recordemos, porque todavía está prohibido (ambas hinchadas). En insólito, pero bueno, seguimos con un solo público local. No pueden ir los dos públicos a la cancha, salvo excepciones. No es mañana (por este domingo) la excepción, no puede ir el público de Gimnasia, pero hay que estar cerca. Siempre se trata de estar cerca a la cancha del Gimnasia, podría haber algún inconveniente", explicó sobre las medidas de prevención dispuestas para el Clásico.

Luego dijo esperanzado: "Creo que no va a pasar, cada vez que vamos a la cancha últimamente, por suerte no hay inconvenientes. Llegás tranquilo, no hay problema, todo ordenado, es una fiesta, así que es para celebrar mañana, un Clásico después, de más 40 años que no se jugaba por los puntos".

gimnasia independiente clásico El verdadero Clásico de Mendoza: Gimnasia y Esgrima visitará a Independiente Rivadavia en el Gargantini por la 16ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Qué significa para la Provincia el Clásico Independiente- Gimnasia

"Es muy bueno para la provincia, así que bueno, con mucha expectativa, no hay nada más que un partido, por supuesto, no se va la vida en esto. Pero ya sé, viene referido al fútbol, al deporte, al folclore mendocino. Alimentarlo con estos clásicos es hermoso, así que es un día y un momento para festejar, creo yo", dimensionó el Subsecretario de Deportes.

Sobre la previa y las buenas intenciones de ambos clubes, para que sea una "fiesta en paz", Chiapetta señaló: "Estuvo muy bien también que se juntaran los capitanes ahí en la Ciudad de Mendoza (Municipalidad) y dijeron "Esto es un partido más y todos lo quieren ganar". Pero es importante que aprendamos a convivir, cuando están tan cerquita de la gente.

Sobre la violencia y los "dos públicos"

Luego el funcionario habló sobre la otra cara, la fea, la de la violencia: "Hay gente lamentable en el fútbol, también hay que decir todas las cosas. Hay riesgo, hubo riesgo en un momento, por eso no hay dos públicos. Desde luego recorremos lo espantoso que ha sido la violencia en el fútbol, en los alrededores, en la misma cancha. Por eso se llegó a esta lamentable decisión que hay que revertir".

hinchas-independiente-rivadavia

Respecto a las experiencias en la provincia, Chiapetta puntualizó: "Nosotros en Mendoza hemos tenido buenos ejemplos de partidos con dos públicos, la verdad que han sido en el (Estadio) Malvinas, donde es más fácil el tema de seguridad", dijo con cierto orgullo.

Pero el tema violencia está siempre acechando en nuestra sociedad y sobre el ingreso de ambas hinchas a otros estadios locales, Federico reflexionó: "Por eso te digo que hay que ser cautos, no sé qué pasaría en cancha más chicas, a mí me encantaría ¿A quién no? - Pero bueno, en como todo el país, no depende de la Provincia solamente; es una decisión que abarca todo el fútbol argentino. Pero yo creo que de a poco han ido metiendo en algunas canchas", dijo y luego explicó: "No sé si se han visto como, por ejemplo Boca jugó contra Defensa y Justicia, creo que el viernes, y que en una de las populares estaba la hinchada de Boca. O sea de a poco van intentando, tenían un grupo de 8 mil espectadores aproximadamente, el ejemplo más reciente es ese".

chiapetta 1 Federico Chiapetta habló sobre el mantenimiento del estadio Malvinas Argentinas.

Qué pasa con el Estadio Malvinas Argentinas

Consultado por los periodistas de Radio Nihuil, sobre la reciente privatización del Aconcagua Arena y el Estadio Malvinas Argentinas y el menor uso que antes, Chiapetta informó: "Está hermoso el estadio, o sea, le estamos poniendo todo. Se usa menos porque Godoy Cruz no es local ahí, como era antes, que jugaba cada 15 días. Pero no lo dejamos caer, está hermoso, hemos cambiado las butacas. En la platea descubierta volvimos al formato original, lamentablemente original, digo como en el '78: sin respaldo porque saltaban y las rompían".

Sobre el tema de las butacas sumó: "Hicimos con Junín Punto Limpio, una empresa que recicla, estas butacas nuevas, lindísimas, mucho más baratas. La cancha está impecable, vamos manteniéndolo bien", concluyó el Subsecretario de Deportes de Mendoza.